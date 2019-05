L’EX manager della Prati | Eliana Michelazzo confessa di essere vittima di Pamela Prati e

L’EX manager dei Nirvana : «Se Kurt Cobain avesse suonato con Stipe dei R.E.M.» : OnestàPunti di vistaDioAutocriticaSistemaLezioni di vitaMusicaPassioneMaleConformismoAmiciziaOdio e amoreIspirazioneLennon e la rivoluzioneL'arte di esprimersiPunk rockTelevisioneRispettoEmarginatiSpiritualitàGesùCensuraPersonalitàCorruzioneEnergiaGioventùAnimaliLogicaVitaMorteLa sua preferita è All apologies. In the sun, In the sun, I feel as one, In the sun. Capita spesso che si trovi a canticchiarla in macchina o mentre cammina per la strada, ...

Le manager di Pamela Prati “sono la paura” : le dichiarazioni choc delL’EX tronista di Uomini e Donne : “Ho collaborato con Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo per un anno intero. L’anno più brutto della mia vita”, parola di Emanuele Trimarchi, ex volto di Uomini e Donne. Il riferimento è alle manager di Pamela Prati che da ormai un mese è finita al centro della scena mediatica per le nozze misteriose, ora rinviate a data da destinarsi, con Mark Caltagirone. Dopo le rivelazioni di Sara Varone e Alfonso Signorini l’ex ...

Roma - L’EX manager Ama accusa Raggi : pressioni su bilancio : Roma, l’ex manager Ama accusa Raggi: pressioni su bilancio l’ex presidente della società che gestisce i rifiuti ha presentato un esposto alla Procura di Roma con allegata una intercettazione anticipata dall’Espresso in cui accusa la sindaca. La Lega: se è vera deve dimettersi. M5S: goffa ripicca, non è neanche ...

Formula 1 - le rivelazioni delL’EX manager di Schumacher : “vi dico cosa aveva in mente Michael per suo figlio” : Willi Weber ha rivelato come Michael Schumacher avesse definito un percorso per Mick, che lo avrebbe portato fino in Formula 1 L’ascesa di Mick Schumacher verso la Formula 1 continua, proprio come l’aveva immaginata papà Michael molti anni fa. A svelarlo è Willi Weber, ex manager del Kaiser che ha parlato ai microfoni di Motorsport.com. AFP/LaPresse Interrogato sulla voglia di Schumi Jr di arrivare nel circus, lo storico agente ...