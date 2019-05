Lettera di Lula a sostegno di Roberto Gualtieri | “Dem sbarrino la strada

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Per Luiz Inacioda Silva, il progetto europeo è “patrimonio dell’umanità” e spetta ai democratici il compito di difenderlo dall’intolleranza dell’estrema destra”. È quanto si legge in unafirmata dall’ex presidente brasiliano, in cui lo storico leader del Partito dei Lavoratori esprime il proprioall’eurodeputato Pd.“La costruzione dell’Unione Europea, con un’Europa in pace, che promuova prosperità, sviluppo e inclusione sociale dopo secoli di guerra, è più di un’aspirazione degli europei: è patrimonio dell’umanità”, scrive. “Il fatto che popoli diversi possano convivere e lavorare insieme è una vera lezione. Per questo io faccio il tifo per il successo del progetto europeo nelle prossime ...

