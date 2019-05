optimaitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) I segnali da parte di, sul fronte delle5G, sono improntati sull'orgoglio e sulla voglia di andare avanti con più forza rispetto a prima, nonostante le ultime notizie provenienti dagli Stati Uniti con relativo effetto. Indicazioni in merito ve le ho fornite già nella giornata di ieri, ma oggi 22 maggio occorre prendere in esame quella che al momento è solo una voce di corridoio. Insomma, nulla di ufficiale, ma le fonti sono autorevoli e bisogna esaminare con grande attenzione quanto raccolto finora.Nello specifico, secondo quanto riportato da un sito come Bloomberg, sembrerebbe che le decisioni diabbiano condizionatoalcuni Paesi europei. Come? Apotrebbe essere impedito di realizzare le proprie5G nel nostro continente. Non ci sono ovviamente costrizioni, ma è chiaro che i dubbi e le polemiche sollevate dagli Stati Uniti in questi giorni ...

GioPao9 : L’effetto Trump per #Huawei si fa sentire anche in Europa sul 5G: stop alle sue reti? - OptiMagazine : L’effetto Trump per Huawei si fa sentire anche in Europa sul 5G: stop alle sue reti? - DiegoFerroActor : RT @democratica_web: #Salvini come #Trump e #Orban utilizza la religione per produrre in primo luogo un effetto identitaria, ma si scontra… -