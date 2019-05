Le elezioni europee e il futuro del governo | Silvio Berlusconi ospite di #Corrierelive

Preferenze elezioni europee 2019 : voto disgiunto - casi di scheda nulla : Preferenze elezioni europee 2019: voto disgiunto, casi di scheda nulla Il 26 maggio 2019 i cittadini italiani saranno chiamati a rinnovare i deputati che rappresenteranno il paese all’Europarlamento. Il voto rispetto alle elezioni nazionali e locali – tra l’altro, contemporaneamente si svolgerà un’importante tornata di amministrative – dovrà essere espresso in modo leggermente diverso. elezioni europee 2019: sistema elettorale e ...

Europee 2019 : “elezioni per il clima” - mobilitazioni e scioperi previsti per venerdì : Le elezioni Europee sono alle porte, nel frattempo i giovani di tutto il mondo sono di nuovo chiamati in piazza venerdì per uno “sciopero globale per il clima“. Dal sito vicino alla causa, youthforclimate.fr, sono elencati eventi in circa 90 città in Francia e 1.700 in totale in oltre 90 Paesi, la maggior parte in Europa. Il gruppo sottolinea che “Le elezioni Europee sono elezioni per il clima“, convocando raduni di ...

elezioni europee - Matteo Salvini : “La Lega sarà tra i primi partiti - ribalteremo le regole europee” : Immigrazione, sicurezza, tasse e dinamiche del governo: questi gli argomenti affrontati da Matteo Salvini, ospite a Mattino Cinque, in vista delle Elezioni europee il prossimo 26 maggio. "Spero che da lunedì si torni a lavorare più serenamente", afferma il ministro dell'Interno, assicurando che i risultati del voto non cambieranno lo scenario politico in Italia.Continua a leggere

Così si divide la Chiesa in vista delle elezioni europee : Francesco Boezi Le elezioni europee animano il dibattito nella Chiesa: c'è chi guarda alla bioetica e chi continua a rilanciare solo sull'accoglienza Affermare che la Chiesa cattolica è divisa al suo interno rappresenta sempre un azzardo narrativo. Perché d?aß???? (diabàllo), per il papa e per i chierici tutti, è un verbo coniugato dal maligno. Chi ha il privilegio di raccontare, però, deve travalicare gli steccati linguistici e ...

elezioni europee : Salvini - Pd e Berlusconi sono quelli che spendono di più su Facebook. In coda il Movimento 5 Stelle : Quanto hanno speso, quali sono i temi forti sui quali fanno campagna e chi c’è dietro alle loro inserzioni. In vista della tornata di Elezioni europee e amministrative, Facebook, per la prima volta in Italia, mette a disposizione i dati relativi alle pubblicità fatte dai politici sul social, diventato in Italia il mezzo principale sul quale fare propaganda. Nella classifica degli investimenti degli ultimi 30 giorni (dal 20 aprile al 19 ...

elezioni europee 2019 : quando - dove e per chi si vota : Eccoci, è arrivato il momento delle Elezioni europee. Le prime cose da sapere e appuntare sul calendario sono la data e l2019;orario della prossima tornata elettorale utile a rinnovare il Parlamento europeo: domenica 26 maggio 2019, dalle 07.00 alle 23.00. In Italia... Il compito degli elettori italiani, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, è scegliere i 73 deputati da mandare a Strasburgo, che diventeranno 76 appena ...

elezioni europee 2019 - con la Brexit gli eurodeputati italiani aumentano da 73 a 76 : Il numero degli eurodeputati italiani seduti al Parlamento di Strasburgo sarà aumentato da 73 a 76. Si tratta di una conseguenza della Brexit. Il prossimo 26 maggio gli italiani voteranno quindi per eleggere 76 rappresentanti all'Europarlamento, anche se inizialmente solo 73 si insedieranno mentre i restanti 3 dovranno aspettare che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea sia giuridicamente efficace.Continua a leggere

elezioni europee - Di Maio : “Perplesso per attacchi a Conte. La Lega vuole voti per Ue o per aprire crisi?” : “Faccio una domanda alla Lega: domenica la Lega chiede voti per le Europee o per aprire la crisi di governo?”. La domanda arriva dal vicepremier Luigi Di Maio che al Forum ANSA si è detto “molto perplesso per gli attacchi a Giuseppe Conte“. Politica | Di F. Q.. Decreto Sicurezza bis, Salvini: “Limato e pronto”. Ma Conte: “Necessario esame del Quirinale, ...

Chi vincerà le elezioni europee 2019 in Italia ed Europa per i bookmakers : Chi vincerà le elezioni europee 2019 in Italia ed Europa per i bookmakers Chi vincerà le elezioni europee 2019? Chi non crede ai sondaggi può stare tranquillo: c’è il blackout elettorale e quindi non propineremo le ultime intenzioni di voto rilevate. Però, per avere un’idea di quello che può succedere il 26 maggio, ci si può appellare ai bookmakers e alle loro scommesse. Certo, la posta in gioco è forse meno goliardica di quella ...

Guida alle elezioni europee in Romania : Il controverso governo dei socialdemocratici litiga da tempo con l'UE per alcune riforme della giustizia, e ormai usa una retorica simile a quella di Viktor Orbán

Come votare in un seggio diverso dal proprio alle elezioni europee 2019 : Come votare in un seggio diverso dal proprio alle elezioni europee 2019 Solo alcune categorie di elettori hanno la facoltà di votare in un seggio diverso dal proprio alle elezioni europee 2019. Si tratta di alcuni casi particolari, legati all’attività professionale svolta o ad alcune esigenze specifiche. Il Ministero dell’Interno ha recentemente pubblicato un post sul suo sito istituzionale fornendo chiarimenti sui soggetti che possono ...

elezioni europee - Lara Comi (Fi) : “Sono referendum su governo - Fi in Ue conta più di Lega e M5s” : L'eurodeputata di Forza Italia uscente Lara Comi si prepara alle Elezioni europee del 26 maggio definendole le più importanti di sempre e condividendo la lettura secondo cui quello di domenica sarà anche un referendum sul governo. Per quanto riguarda il futuro in Ue, Comi si dice convinta che Fi continuerà a essere decisiva, al contrario di "Lega e Movimento 5 Stelle che rimarranno comunque il quarto e il quinto partito".Continua a leggere

Tutti gli sconti e le promozioni per tornare a casa e votare alle elezioni europee : Ce ne sono per treni, aerei, traghetti e autobus: se votate all'estero, potreste andare al seggio (gratis) su un monopattino elettrico

Guida alle elezioni europee in Francia : I giornali le stanno raccontando come un sequel delle presidenziali del 2017 fra Macron e Le Pen, nascondendo qualche sfumatura