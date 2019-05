L’area più densamente popolata in Italia | la Pianura Padana vista dallo Spazio FOTO

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Questa immagine acquisita dal satellite Sentinel-2, del programma europeo Copernicus, mostra la, l’area piùin, che rappresenta quasi la metà della popolazione nazionale. Questa immagine composita contiene diverse immagini acquisite tra giugno 2018 e febbraio 2019, e permette di vedere l’area libera da nuvole e da smog. Il Po, il più lungo fiumeno, scorre per oltre 650 km da ovest ad est attraverso il paese, e termina con una foce a delta che sfocia nel Mar Adriatico vicino Venezia. Il fiume attraversa alcune tra le più importanti città del nord. All’estrema sinistra dell’immagine, vicino al fiume, si può riconoscere la città di Torino. Centro economico e culturale, Torino è capoluogo della regione Piemonte. Ricca di storia, la città custodisce la Sacra Sindone, una famosa reliquia religiosa, come anche le ...

LuigiDeTroia : RT @MarcoTastardi: #Stradenuove. Completato il tratto di strada che collega via Cernaia a via XX Settembre, nel centro di Roma. L’asfalto è… - sergimagugliani : RT @MarcoTastardi: #Stradenuove. Completato il tratto di strada che collega via Cernaia a via XX Settembre, nel centro di Roma. L’asfalto è… - matteocazzato_ : Io non ho intenzione di dirvi chi votare, ma una cosa ve la volevo dire. L’Unione non è perfetta, ma da più vantagg… -