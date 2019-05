La Zanzara | avvocato condannato per saluto romano | “Fierissimo di essere fascista”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Scontro al calor bianco a “La” (Radio24) tra uno dei conduttori, David Parenzo, e Gabriele Leccisi, l’milanesedalla Cassazione a un mese e dieci giorni di reclusione con pena sospesa, per aver fatto ilin consiglio comunale a Milano nel 2013. Leccisi, figlio di Domenico, deputato missino e ‘fedelissimo’ del duce che nel 1946 trafugò la salma di Benito Mussolini dal cimitero milanese di Maiocco, puntualizza: “Questa condanna la davo per scontata. In quell’occasione ero semplicemente un ospite che era stato discriminato da una consigliera. Siccome questa persona aveva detto che la presenza dei fascisti le dava molto fastidio, io le ho risposto: “Sì, siam qua e ne siamo fieri”. E, stando seduto, ho alzato la mano per indicare semplicemente la mia presenza, ma non era il. Ilsi fa in ...

