optimaitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Inutile negarlo, ai piani alti distaranno festeggiando ormai da un paio di giorni abbondanti per le misure fortemente limitani del governo USA (sarebbe meglio dire direttamente) ai danni del concorrente Huawei. I nuovi rapporti limitati con Google e la fornitura di servizi Android in gran parte da stabilire soprattutto per i nuovi device del produttore rappresentano un dubbio acclarato nel futuro del brand, nonostante ci si stia muovendo verso un sistema operativo proprietario che magari non tarderà ma che non verrà certo alla luce in un paio di settimane. Cosa cidunque proprioda questa situazione che, senza dubbio, rema a suo favore?Parliamo prima di tutto di fatti concreti e di guadagni sonanti per l'azienda sudcoreana rappresentati dal suo titolo in borsa. C'era da aspettarselo ma meglio precisarlo in questo nostro approfondimento, i titoli del ...

OptiMagazine : La rivincita inaspettata di Samsung: quanto guadagna dalla guerra ingaggiata da Trump contro Huawei… -