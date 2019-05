La patologia nodulare della tiroide

fondazioneserono

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il termine di "nodulo"o, in origine utilizzato per indicare una tumefazione alla base del collo più o meno agevolmente percepibile alla palpazione, sta oggi ad indicare un'alterazione focalestrutturaa visualizzabile all'esame ecografico. Non si tratta soltanto di una differenza semantica: mentre gli studi epidemiologici condotti in epoche precedenti all'introduzione dell'ecografia nella pratica clinica documentavano la presenza di nodulii in una esigua minoranza (3-5%)popolazione adulta, qualora per individuare i noduli si impieghi non la semplice palpazione del collo ma l'ecografia, si scopre che essi sono presenti in almeno il 30-50%popolazione. Se consideriamo una popolazione di circa 500.000 abitanti, più o meno corrispondente ad una provincia di medie dimensioni, possiamo attenderci che circa 200.000 individui presentino uno o più noduli ...