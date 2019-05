La partita del commissario Ue L' Italia vuole un economico | già prenotato dai Paesi

Muore per andare a vedere la partita del Milan : “Era uscito in bici con la febbre a 38” : Non si era mai perso una partita del “suo”Milan e così anche sabato scorso, nonostante la febbre a 38, era uscito di casa e aveva preso la bicicletta per andare a vedere il match di Serie A contro la Fiorentina. Lungo il tragitto però, è stato colpito da un malore. Inutili tutti i tentativi dei soccorritori di rianimarlo: così è morto a 80 anni Roberto Avanzi, pensionato di Mesola, in provincia di Ferrara. “Non mi ha dato ...

Pellissier - addio con staffilata al vetriolo : “partita più brutta della mia vita” : Sergio Pellissier dirà addio al calcio a fine stagione, oggi ha voluto ringraziare il Chievo Verona, ma anche i suoi detrattori Sergio Pellissier ha salutato il pubblico del Chievo Verona con la gara di oggi contro la Sampdoria, uno 0-0 a dir poco scialbo. Il calciatore si è presentato poi ai microfoni di Sky per parlare dell’addio al calcio giocato che avverrà definitivamente nella prossima settimana, non lesinando anche una ...

Caos Palermo - alta tensione durante il match della Primavera : partita sospesa : E’ una situazione delicatissima in casa Palermo dopo la retrocessione nel campionato di Serie C. Prosegue la protesta dei tifosi rosanero, durante la gara della Primavera Palermo-Empoli, al “Pasqualino Stadium” di Carini e trasmessa in diretta tv su Sportitalia alcuni ultras hanno intonato cori contro Zamparini, Balata e la Lega di serie B, poi hanno lanciato fumogeni in campo, la partita è stata sospesa per qualche ...

Comiso - partità della legalità - individuati i beneficiari : Individuate le associazioni che beneficeranno del ricavato della partita in programma domani a Comiso. In campo la nazionale attori e magistrati

Lega Pro - cambia l’orario di una partita del weekend [DETTAGLI] : CAMPIONATO SERIE C 2018-2019 PLAY-OUT CAMPIONATO SERIE C 2018-2019 – DIRETTA TV GARA RIMINI – VIRTUSVECOMP VERONA DEL 26 MAGGIO 2019 La Lega ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 26 MAGGIO 2019, Stadio “Romeo Neri”, Rimini, abbia inizio alle ore 15.00, anziché alle ore 16.00. La gara verrà trasmessa da Sportitalia. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALEL'articolo Lega Pro, cambia l’orario di una ...

LIVE Berrettini-Schwartzman - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6. Prima partita dell’argentino : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Internazionali D’ITALIA 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’argentino sarà il quarto dalle ore 10.00 sul Grandstand. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio ai quarti di ...

partita l’edizione 2019 della 1000 Miglia : Ha preso il via ieri da Brescia la 37° rievocazione della 1000 Miglia. Le 430 vetture della Freccia Rossa, dopo la punzonatura in Piazza Vittoria, alle 14:30 sono partite da Viale Venezia e si stanno dirigendo verso Desenzano, per poi proseguire in direzione di Sirmione, del Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, Mantova, Ferrara, […] L'articolo Partita l’edizione 2019 della 1000 Miglia sembra essere il primo su ...

Scontri polizia-tifosi prima della partita Un vigile ferito - 5 ultrà arrestati Foto : Ponte Milvio, fumogeni e assalti alle forze dell’ordine: un agente della polizia municipale ferito, cariche della polizia contro gli ultrà. La sindaca: «La misura è colma». Salvini: «Mi auguro che le condanne siano esemplari»

Sarri-Chelsea - la finale di Baku sarà l’ultima partita del mister alla guida dei blues : L’edizione odierna da La Gazzetta dello Sport scrive in merito al futuro dell’ex allenatore azzurro Maurizio Sarri al Chelsea. Sarri-Chelsea – Stando al quotidiano nelle ultime ore ha preso corpo lo scenario per il quale il tecnico toscano possa essere sollevato dall’incarico dopo la finale di Europa League che si disputerà a Baku il prossimo 29 maggio. Secondo quanto scritto dalla rosea, le ragioni della fine del ...

Serie A - finalmente una partita seria : ma è la finale di Coppa Italia - che ormai è la faccia migliore del calcio italiano : Caterve di partite inutili, gare spostate per far posto alle feste, 7-8 squadre ancora in lotta per un obiettivo e tutte le altre già in vacanza, che scendono in campo solo per salvare le apparenze e qualche volta nemmeno per quello. finalmente, però, in settimana vedremo una partita seria: peccato che sia la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, ultima àncora di salvezza contro la noia della Serie A. Questo finale, molto triste e un po’ ...

Reggina-Monopoli - il film della partita : le lacrime di Ungaro ed il delirio sotto la Sud [VIDEO] : Uno spettacolo incredibile quello che è andato in scena tra Reggina e Monopoli, 15.000 spettatori allo stadio Oreste Granillo che hanno spinto la squadra di Cevoli al secondo turno dei playoff. Amaranto sotto su calcio di punizione poi la reazione dei padroni di casa con il gran gol di Ungaro che ha permesso di raggiungere il pareggio e la qualificazione al secondo turno, adesso una sfida che si preannuncia incredibile contro il Catania. ...

LIVE Sinner-Johnson - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : fantastica vittoria dell’altoatesino : “Il nostro obiettivo non è vincere solo qualche partita…” : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno degli Internazionali d’Italia maschili tra Jannik Sinner e lo statunitense Steve Johnson. Il 17enne altoatesino, numero 262 del mondo, fa il suo esordio assoluto in carriera nel tabellone principale del Foro Italico dopo aver ricevuto una wild card in seguito al suo arrivo in finale nel torneo delle prequalificazioni e questo è il suo secondo torneo nel circuito ...

Inter - Spalletti non si fida del Chievo : “sarà una partita difficile” : “La pressione vive sempre in una squadra come l’Inter. Non c’e’ mai un risultato che ti permette di stare tranquillo, c’e’ sempre un obiettivo superiore da dover raggiungere. E’ normale che i nostri avversari vincano le partite, ed e’ normale per noi tentare di vincere tutte le partite che abbiamo davanti”. Sono le dichiarazioni di Luciano Spalletti alla vigilia di Inter-Chievo, sfida ...