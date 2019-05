ilfogliettone

(Di giovedì 23 maggio 2019) "Le decisioni deinon si commentano e se non si condividono si impugnano". E quanto si e' limitato a dire l'avvocato Davide Steccanella, difensore di Cesare, pronto adil provvedimento con cui la Corte d'Assise d'appello di Milano ha rigettato l'istanza di commutazione della pena dall'ergastolo a trent'anni lasciando pero', aperto uno spiraglio, stabilendo che la pena nel suo caso non e' ostativa alla richiesta dei benefici penitenziari.La notizia arriva a 'Porta a Porta', nel corso della registrazione della puntata che ha come ospite il ministro dell'Interno. "Permesso premio a Cesare? Questa e' la giustizia a cui mettere mano - ha detto Matteo Salvini -. Uno che ha avuto una condanna per quattro omicidi non puo' avere permessi premio. E non perche' la pena deve essere punitiva. Io sono milanese come Cesare Beccaria, ma assassini pedofili e ...

Agenzia_Ansa : Giudici di #Milano confermano l''ergastolo per #Battisti, può chiedere permessi tra meno di quattro anni. Difesa: '… - fanpage : Cesare Battisti, respinta la richiesta della difesa: ergastolo confermato per l'ex terrorista - ilfogliettone : La difesa di Battisti, pronti a impugnare decisione giudici - -