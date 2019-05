La crisi delle banche italiane? Berlino non permise il salvataggio

La crisi delle edicole è davvero irreversibile? : Diminuiscono inesorabilmente le copie dei quotidiani in edicola. E non è certo una notizia fresca di giornata. In 26 anni hanno lasciato sul terreno circa 5 milioni di copie complessive. Copie non vendute. Circa i tre quarti dal 1992, anno di massima espansione delle vendite: 6.800.000 copie giornaliere, anche grazie alla curiosità intorno all'inchiesta giudiziaria su Tangentopoli. A febbraio 2018 erano invece 1.832.868 (Fonte Fieg). Va da sé, ...

crisi irreversibile o gioco delle parti? Cosa scrivono i giornali sul governo : Il governo si sta avvitando intorno al “caso Siri”. La Stampa titola che sulla vicenda c'è “L'aut-aut di Conte”, il quale minaccia “Se resta, pronto a dimettermi”; Per il Corriere sul caso del sottosegretario leghista, Di Maio e Salvini sono alla “sfida finale”. E mentre Il Messaggero vede un “piano Salvini per rimandare la “Crisi dopo il voto” europeo, Libero denuncia “Il gioco sporco di Di Maio” descrivendo un “Conte tenuto al ...

crisi-debiti in 2mila mini-enti : costo oltre il 12% delle spese : In 1.883 piccoli Comuni il servizio annuale al debito assorbe più del 12% della spesa corrente complessiva: in 659 di queste micro-amministrazioni, il peso supera il 18 per cento. Ogni 100 euro di spesa totale, dal personale agli acquisti, più di 18 finiscono in rate sul debito. Il passivo comunale è sceso del 17% rispetto al 2011 ma il nodo sono i tassi d’interesse applicati...

La Spagna al voto - tra instabilità e possibili alleanze. Sullo sfondo la crisi catalana e delle aree interne : Saranno le terze elezioni in poco più di tre anni e difficilmente condurranno il Paese verso una lunga stabilità. La Spagna andrà al voto il 28 aprile in un clima di incertezza. Il Partito socialista - che ha retto l'ultimo governo, di minoranza, prima di cadere a causa della bocciatura della legge di Bilancio - potrebbe vincere senza però raggiungere la soglia necessaria per governare. A pesare sulle consultazioni ...

Uomini e Donne - Clarissa Marchese in crisi : nervi tesi prima delle nozze : Uomini e Donne, nozze vicine per Clarissa Marchese e Federico Gregucci: l’ex tronista in crisi prima del lieto evento L’organizzazione di un matrimonio potrebbe mettere a dura prova i nervi di chiunque. Questo lo sa bene l’ex tronista di Uomini e Donne Clarissa Marchese che, a breve, convolerà a nozze con il fidanzato Federico Gregucci. […] L'articolo Uomini e Donne, Clarissa Marchese in crisi: nervi tesi prima delle ...

Salvini infuriato con i 5Stelle - possibile crisi di governo : 'Sono delle me...' : Le parole usate da Salvini per apostrofare i suoi alleati governo sono durissime: "Sono degli scappati di casa, mascalzoni che fanno i giustizialisti quando pare a loro" ha detto Salvini. Poi anche un sms dal tono terribile: "Questi grillini sono delle me...", questo e anche altri sono gli sms riportati dai maggiori quatidiani tra Salvini e i suoi compagni leghisti. Salvini arrabbiato con i grillini, usa parole di fuoco Salvini, però. non è ...

Libia - Conte : ‘Cessate il fuoco e ritiro delle forze di Haftar. Evitare crisi umanitaria’ : “Auspichiamo un cessate il fuoco immediato e il ritiro delle forze della Libyan National Army“, l’esercito guidato da Khalifa Haftar. Lo ha detto Giuseppe Conte al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il vicepremier e ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. “Si conferma in queste ore che chi pensava che un’opzione militare potesse favorire una soluzione alla stabilità della ...

Bolzano crisi archiviata ma rallenta la ripresa delle imprese : Come pure rilevanti sarebbero gli effetti sull'economia di un ampliamento del club delle imprese a forte vocazione internazionale, se è vero che esse registrano risultati di bilancio, oneri ...

crisi finanziaria - Ceo delle banche Usa rispondono alle domande del Congresso - VIDEO LIVE - : Nel panel che metterà sotto torchio alcuni fra i leader bancari più influenti del mondo ci saranno anche stelle nascenti della nuova sinistra americana come Maxine Waters, nel cui staff non manca ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore prossima settimana : Marta e Vittorio in crisi : Il Paradiso delle signore nelle puntate dal 15 al 19 aprile regalerà come sempre tante novità ai molti fan che da tempo seguono la fiction. Nelle puntate della prossima settimana, Enrico Petrucci, il presentatore radiofonico, sembrerà molto interessato a Tina. Quest'ultima porverà ad approfittare della situazione per cercare di tormentare e far ingelosire Sandro. Intanto Vittorio confiderà a Lisa che vorrebbe riavvicinarsi a Marta. Nel frattempo ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 aprile : Marta e Vittorio in crisi : Prosegue l'appuntamento su Raiuno con la soap opera Il Paradiso delle signore che rivedremo in onda anche la prossima settimana dall'8 al 12 aprile in prima visione assoluta. Nuovi appuntamenti che si preannunciano imperdibili per tutti i fan che si sono appassionati alle vicende della serie televisiva trasformata in una soap opera quotidiana, la quale però si sta avviando verso le battute conclusive di questa stagione. A fine maggio, infatti, è ...

Oggi Cdm per varare rimborso ai truffati nella crisi delle banche. Restano le tensioni della maggioranza su Tria : Il ministro dell'Economia vuole che si tenga conto dei paletti imposti dall'Unione europea. Ma il Movimento 5 stelle si oppone e chiede una nuova formulazione del testo

Le divinità capricciose al centro delle serie tv. Buscemi nei panni di un Dio in crisi di mezza età : Una grande stanza dal biancore abbagliante, dove si alternano impettiti giovinotti azzimati. Si prostrano quasi davanti a una specie di Grande Lebowski con la faccia di Steve Buscemi. Capelli lunghi e ...

Casarano : rilancio delle imprese della zona - presentata la misura di sostegno Messe in difficoltà dalla crisi dell'ultimo decennio : Come noto la Regione Puglia si è adoperata sin dal 2016 affinché il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia effettuassero la ricognizione delle risorse in perenzione ...