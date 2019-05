La confessione dell' uomo che ha ucciso di botte il figlio di due anni

agi

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Ha confessato di aver agito in un momento di rabbia Aliza (il nome originale si traslittera Aljica) Hrustic, il giovane croato che in un appartamento occupato di via Ricciarelli 22 ha picchiato a morte ildi due. L', 25, è stato fermato per omicidio. Agli investigatoria squadra Mobile di Milano e al pm Giovanna Cavalleri ha raccontato di aver fumato hashish la sera prima e di non essere riuscito a dormire per tutta la notte. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso Aliza, intorno alle 5 del mattino, dicendo che suoera in preda a una crisi respiratoria. Arrivati sul posto i sanitari del 118 hanno trovato il bambino privo di vita. Il padre era già fuggito portando con sé altre due figlie piccole. E' stato rintracciato intorno a mezzogiorno e mezza in zona Giambellino. La coppia ha 4 figli di cui uno vive in ...

