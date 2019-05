La casa mobile che cambia forma seguendo il movimento del sole

Assicurazione casa in affitto : danni a terzi o immobile - chi deve pagare? : Assicurazione casa in affitto: danni a terzi o immobile, chi deve pagare? Occorre fare un po’ di chiarezza circa i casi in cui proprietario ed affittuario abbiano stipulato un contratto di affitto ed emerga l’opportunità di avvalersi di un’Assicurazione sulla casa in affitto. Ciò in quanto eventi imprevedibili (ad esempio un incendio) potrebbero costituire fonte di danno per l’immobile locato o per i terzi. Vediamo ...