Kenichiro Yoshida | CEO di Sony | parla della collaborazione con Microsoft

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Latraha sorpreso tutto il settore videoludico la scorsa settimana.Sebbene questa partnership sia incentrata prettamente sullo sviluppo di nuove tecnologie che miglioreranno l'esperienza dei loro clienti, in molti si sono chiesti cosa sarà del futuro del settore se i due principali antagonisti hanno deciso di unire le proprie forze.E' proprio il CEO di, a spiegare qualcosa di più su questa. Come riporta GamingBolt, in occasionegiornata degli investitori,hato dei problemi che hanno afflittoin passato, soffermandosi in particolare sulle infrastrutture online.Leggi altro...

