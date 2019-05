Juventus | Sarri porta Jorginho? Il centrocampista risponde alle voci di mercato

Juventus post Allegri : ora Sarri è in pole position - ma non si esclude Conte. E resta il sogno Guardiola : L’appuntamento giornaliero con il romanzo d’appendice sul nuovo allenatore della Juventus non fa registrare svolte, ma solo rumors, ragionamenti e aggiornamenti di pronostico. In tal senso, prende sempre più quota l’ipotesi che a sostituire Max Allegri sia l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri. Che – ed è l’unica vera notizia di giornata – ha parlato del suo rapporto con il Chelsea di Roman ...

De Maggio a Kiss Kiss Napoli : “Sarri lascerà il Chelsea - ma non credo alla Juventus” : Valter De Maggio ha parlato del futuro dell’ex allenatore azzurro Maurizio Sarri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli : “Qualcuno mi dice che Sarri andrà alla Juve, altri mi dicono che andrà al Milan. Io resto convinto che il futuro di Maurizio sarà alla Roma” Leggi anche : Sky – Ugolini: “C’é già l’accordo con due calciatori, bisogna convincere la società” Parma, il ds Faggiano: “Ounas e Gaetano ci interessano, in settimana ...

VIDEO – Chelsea - Sarri rompe il silenzio sui rumors di mercato : sul possibile passaggio alla Juventus : Maurizio Sarri tecnico del Chelsea chiarisce la sua situazione riguardo il suo possibile trasferimento alla Juventus Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa in diretta dal centro sportivo dei Blues a Cobham in vista della finale di Europa League che il Chelsea giocherà mercoledì 29 maggio contro l’Arsenal. Il tecnico ha risposto anche sulle voci di calciomercato che lo circondano su un possibile ...

Sarri futuro allenatore della Juventus? Parla il tecnico napoletano : “ecco cosa dico sul mio futuro” : Maurizio Sarri e la possibilità di tornare in Italia: le parole del tecnico del Chelsea nel media day in vista della finale di Europa League “Il mio futuro? Ora devo pensare solo alla finale di Europa League. Ho ancora due anni di contratto con il Chelsea e sono felice di rimanere in Premier League. In questo momento non ho contatti con altri club, ma dopo la finale devo Parlare con il Chelsea perché voglio sapere se sono contenti e ...

Mattino : Per i sarriti Sarri saboterà la Juventus : Il Mattino riporta gli umori del web sul presunto approdo di Maurizio Sarri alla panchina della Juventus. Il quotidiano torna sullo psicodramma in atto. I fan di Sarri sono in fermento e nessuno parla più della finale di Europa League, dove il Chelsea è il favorito ad alzare la coppa. La parole d’ordine è “resistere!”, con appelli corali da parte dei fedelissimi che ricordano «l’obiettivo è assaltare il palazzo del potere non ...

Gazzetta : Juventus - telefonata tra Agnelli e Sarri : La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: è Maurizio Sarri il candidato numero uno alla panchina della Juventus. Nel giorno della morte di Niki Lauda, il quotidiano sportivo apre comunque col calciomercato e apre con la notizia della telefonata di Andrea Agnelli e Maurizio Sarri. Domenica sera. “L’ultima indiscrezione di mercato – scrive la Gazza – parla di un contatto tra Andrea Agnelli e Sarri relativo a domenica sera”. E ...

Pedullà insiste : Sarri è l’uomo della Juventus : Pedullà torna a parlare di Sarri e Juventus sul Corriere dello Sport. Non termina la telenovela legata al successore di Allegri, ma sembra sempre più chiara la strada che scarta tutti i pretendenti fino ad arrivare al tecnico toscano. I nomi accostati: Guardiola e Klopp sono strade sbarrate, Deschamps si è tirato fuori, Mourinho mai stato veramente interpellato. Per Pochettino le voci del suo addio al Tottenham sono sempre più insistenti, ma la ...

Allenatore Juventus - l’esilarante risposta di Chiellini su Sarri : Allenatore Juventus – “Allegri ha dato tanto alla Juve, sara’ ricordato a lungo e magari un giorno potra’ tornare”. Sono le dichiarazioni di Giorgio Chiellini che non chiude le porte a un eventuale ritorno dell’Allenatore in bianconero. “Non ho nessun messaggio da inviargli, tanto lo vedra’ a Livorno, lo sentiro’ al telefono – ha aggiunto Chiellini, a margine della serata dedicata ...

Il Sun conferma le voci di Sarri alla Juventus : Dopo l’addio di Massimiliano Allegri alla panchina della Juventus, molti sono i nomi su cui si è discusso, ma tra tutti quello di Maurizio Sarri sembra il più attendibile. Arriva la conferma dal Sun che titola “Sarrivederci” sottolineando che la finale di Europa League a Baku sarà l’ultima per il tecnico toscano sulla panchina del Chelsea. Il tabloid inglese è sicuro: “Sarri è la prima scelta della Juventus per il ...

Juventus - conferme su Sarri : occhio alla prima alternativa : Sarri alla Juventus? Sì, la sensazione è che il club bianconero abbia scelto l’ex Napoli come nuovo potenziale allenatore in vista della prossima stagione. Un matrimonio che potrebbe concretizzarsi dopo la finale di Europa League. Una mossa a sorpresa che segue in filo logico. Di fatto, la Juventus avrebbe voluto puntare con molta insistenza su […] L'articolo Juventus, conferme su Sarri: occhio alla prima alternativa proviene da ...

Sarri sempre più vicino alla Juventus : il Chelsea ha già trovato il sostituto! : Maurizio Sarri alla Juventus? Ipotesi sempre più concreta dato che il Chelsea sembra aver trovato il sostituto giusto per la prossima annata Sin dalla giornata di ieri vi stiamo parlando dell’ipotesi molto affascinante relativa all’approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. Il presidente Agnelli ha deciso di puntare fermamente sul tecnico del Chelsea, il quale non ha mai avuto un rapporto idilliaco con la piazza londinese. ...

Il Corsport : “Juventus - Sarri favorito. Contatti ben avviati” : Il Corriere dello Sport non ha dubbi: è Sarri il favorito per la panchina della Juventus. Lo scrive Alfredo Pedullà giornalista molto informato sull’ex tecnico del Napoli. Che scrive: “Sarri non ha firmato, non potrebbe. Ha due anni di contratto e profondo rispetto per quanto sta facendo dalle parti di Cobham. Gli sono arrivati messaggi dalla Roma (che non molla Gasperini) e dal Milan (aggrappato alla Champions). Gli e` arrivato ...

Gazzetta : “Juventus - avanza Sarri. Il Chelsea pensa a Lampard” : Londra è il crocevia per il prossimo allenatore del Napoli. Così scrive la Gazzetta dello Sport che oggi dà l’ex tecnico cel Napoli come favorito alla successione ad Allegri sulla panchina bianconera. Il titolo è: “avanza Sarri”. Ecco cosa scrive: Un’altra certezza infatti sono i rapporti recenti, tra la Juventus e Maurizio Sarri. Meglio, tra la Juventus e Fali Ramadani, agente che lavora tra gli altri con Pjanic e MS. Il Chelsea per ...