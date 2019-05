Juve-Sarri | Gazzetta annuncia | “Contatto domenica sera | ecco come stanno le cose”

Il sondaggio del CorSport assegna a Sarri Europa League e Juve : Maurizio Sarri vince la panchina della Juventus anche nel sondaggio lanciato dal Corriere dello Sport a ex allenatori e dirigenti sportivi ieri all’evento della Figc e Special Team Legends Onlus. Ancora una volta è il suo il nome più vicino alla società bianconera, anche se non è mai stato fatto il suo nome dai dirigenti, le voci sul suo arrivo a Torino sono sempre più insistenti. È soprattutto il gioco divertente del tecnico toscano ad ...

Duello Sarri-Inzaghi per TuttoSport - i possibili schieramenti tra Higuain - Pogba e Milinkovic : la Juve giocherebbe così [FOTO] : 1/4 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

Gazzetta : Juventus - telefonata tra Agnelli e Sarri : La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: è Maurizio Sarri il candidato numero uno alla panchina della Juventus. Nel giorno della morte di Niki Lauda, il quotidiano sportivo apre comunque col calciomercato e apre con la notizia della telefonata di Andrea Agnelli e Maurizio Sarri. Domenica sera. “L’ultima indiscrezione di mercato – scrive la Gazza – parla di un contatto tra Andrea Agnelli e Sarri relativo a domenica sera”. E ...

Pedullà insiste : Sarri è l’uomo della Juventus : Pedullà torna a parlare di Sarri e Juventus sul Corriere dello Sport. Non termina la telenovela legata al successore di Allegri, ma sembra sempre più chiara la strada che scarta tutti i pretendenti fino ad arrivare al tecnico toscano. I nomi accostati: Guardiola e Klopp sono strade sbarrate, Deschamps si è tirato fuori, Mourinho mai stato veramente interpellato. Per Pochettino le voci del suo addio al Tottenham sono sempre più insistenti, ma la ...

Allenatore Juventus - l’esilarante risposta di Chiellini su Sarri : Allenatore Juventus – “Allegri ha dato tanto alla Juve, sara’ ricordato a lungo e magari un giorno potra’ tornare”. Sono le dichiarazioni di Giorgio Chiellini che non chiude le porte a un eventuale ritorno dell’Allenatore in bianconero. “Non ho nessun messaggio da inviargli, tanto lo vedra’ a Livorno, lo sentiro’ al telefono – ha aggiunto Chiellini, a margine della serata dedicata ...

Nell'ipotetica Juve di Sarri - potrebbe trovare posto anche Higuain : Archiviata l'era Allegri, la Juventus è alla ricerca di un tecnico che possa degnamente raccogliere la pesante eredità del livornese. Come ha precisato il vicepresidente Pavel Nedved, in questo momento si stanno vagliando vari profili che vanno da Simone Inzaghi a Sinisa Mihajlovic passando per Mauricio Pochettino. Ultimamente, a sorpresa, ha preso quota la candidatura di Maurizio Sarri, attualmente in forza al Chelsea. Con Sarri, tornerebbe ...

SSC Napoli - la radio ufficiale : “Clamorosa indiscrezione sul nuovo tecnico della Juve! Sarri verso…” : Mourinho alla Juve, clamorosa voce di mercato arrivata a radio Kiss Kiss Walter De Maggio è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli parlando del valzer della panchine in Serie A. Ecco quanto ha dichiarato: “Mi arrivano voci di mercato sulla panchina della Juventus, non penso ci vada Maurizio Sarri, molto probabilmente e clamorosamente, sulla panchina dei bianconeri siederà Josè Mourinho. Il tecnico ex Napoli, attualmente ...

Il Sun conferma le voci di Sarri alla Juventus : Dopo l’addio di Massimiliano Allegri alla panchina della Juventus, molti sono i nomi su cui si è discusso, ma tra tutti quello di Maurizio Sarri sembra il più attendibile. Arriva la conferma dal Sun che titola “Sarrivederci” sottolineando che la finale di Europa League a Baku sarà l’ultima per il tecnico toscano sulla panchina del Chelsea. Il tabloid inglese è sicuro: “Sarri è la prima scelta della Juventus per il ...

Juventus - conferme su Sarri : occhio alla prima alternativa : Sarri alla Juventus? Sì, la sensazione è che il club bianconero abbia scelto l’ex Napoli come nuovo potenziale allenatore in vista della prossima stagione. Un matrimonio che potrebbe concretizzarsi dopo la finale di Europa League. Una mossa a sorpresa che segue in filo logico. Di fatto, la Juventus avrebbe voluto puntare con molta insistenza su […] L'articolo Juventus, conferme su Sarri: occhio alla prima alternativa proviene da ...

Sarri Juve – Per il ‘The Sun’ sarà addio ai blues – FOTO : Sarri Juve – E’ eloquente il titolo dell’edizione odierna del tabloid “The Sun”: Sarrivederci. Il gioco di parole porta a pensare che secondo gli inglesi questo sia il primo ed ultimo anno sulla panchina del Chelsea per approdare alla Juventus. Sarri Juve – Sulla copertina del quotidiani si legge chiaramente che Maurizio Sarri rappresenta la prima scelta per il club torinese. La Juventus è alla ricerca ...

Sarri sempre più vicino alla Juventus : il Chelsea ha già trovato il sostituto! : Maurizio Sarri alla Juventus? Ipotesi sempre più concreta dato che il Chelsea sembra aver trovato il sostituto giusto per la prossima annata Sin dalla giornata di ieri vi stiamo parlando dell’ipotesi molto affascinante relativa all’approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. Il presidente Agnelli ha deciso di puntare fermamente sul tecnico del Chelsea, il quale non ha mai avuto un rapporto idilliaco con la piazza londinese. ...

Juve : Sarri non avrebbe l'approvazione di CR7 - Pochettino metterebbe tutti d'accordo : L'era Allegri è ormai al tramonto, adesso la Juventus avrà l'onere di trovare un allenatore che possa raccogliere la pesante eredità di Massimiliano e abbia l'autorevolezza di gestire un gruppo di campioni. Solitamente la dirigenza della Continassa nelle sue scelte non si fa influenzare dalla volontà dei giocatori, ma questa volta dovrà tenere in conto anche le idee di Cristiano Ronaldo, visto che si dovrà ripartire da lui per dare un nuovo ...

Il Corsport : “Juventus - Sarri favorito. Contatti ben avviati” : Il Corriere dello Sport non ha dubbi: è Sarri il favorito per la panchina della Juventus. Lo scrive Alfredo Pedullà giornalista molto informato sull’ex tecnico del Napoli. Che scrive: “Sarri non ha firmato, non potrebbe. Ha due anni di contratto e profondo rispetto per quanto sta facendo dalle parti di Cobham. Gli sono arrivati messaggi dalla Roma (che non molla Gasperini) e dal Milan (aggrappato alla Champions). Gli e` arrivato ...

Gazzetta : “Juventus - avanza Sarri. Il Chelsea pensa a Lampard” : Londra è il crocevia per il prossimo allenatore del Napoli. Così scrive la Gazzetta dello Sport che oggi dà l’ex tecnico cel Napoli come favorito alla successione ad Allegri sulla panchina bianconera. Il titolo è: “avanza Sarri”. Ecco cosa scrive: Un’altra certezza infatti sono i rapporti recenti, tra la Juventus e Maurizio Sarri. Meglio, tra la Juventus e Fali Ramadani, agente che lavora tra gli altri con Pjanic e MS. Il Chelsea per ...