Juve | Paratici avrebbe dato l' incarico a Trimboli di sondare il terreno per Pochettino

Juventus - svolta totale : “Repubblica” - oggi Paratici incontra Conte : Conte alla Juve? Mai dire mai, resta accesa ancora un barlume di speranza. Secondo quanto rivelato dall’odierna edizione de “La Repubblica“, Paratici potrebbe incontrare Conte a Milano nella giornata di oggi. Summit in albergo dove è ospite anche Guardiola, quest’ultimo in Italia per un’iniziativa di beneficenza. Detto questo, il direttore sportivo bianconero potrebbe incontrare l’ex […] More

Conte-Juventus - “Repubblica” : oggi l’incontro con Paratici - i dettagli : Conte Juventus, un nuovo matrimonio che potrebbe decollare a sorpresa nonostante l’accordo quasi totale tra il tecnico e l’Inter. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione de “La Repubblica”, Paratici potrebbe incontrare il tecnico leccese a Milano già nella giornata di oggi. Un incontro che potrebbe rivelare nuovi e clamorosi colpi di scena, ma chiaramente ci sarà […] L'articolo Conte-Juventus, ...

Juventus post Max Allegri - i media spagnoli : “Paratici ha incontrato Pep Guardiola a Milano” : La corsa alla panchina bianconera, dopo l’addio già annunciato di Massimiliano Allegri, perde uno dei protagonisti, almeno stando alle dichiarazioni pubbliche dei diretti interessati. L’ex calciatore e allenatore juventino, Didier Deschamps, ha giurato fedeltà alla nazionale francese e si è tirato così fuori dalla contesa: “È sempre bello essere accostato a grandi club come la Juve, ma oggi il mio futuro prossimo è la Francia ...

Guardiola allenatore della Juventus?/ "Ha incontrato Fabio Paratici a Milano" : Guardiola allenatore della Juventus? Si parla di un incontro a Milano con il direttore sportivo Fabio Paratici. Voci non confermate, ma i tifosi sognano.

Guardiola Juventus - il tecnico incontra Paratici a Milano -FOTO- : Guardiola Juventus – Il sogno Guardiola non è tramontato. Sempre a caccia di un sostituto di Massimiliano Allegri, la Juventus sogna l’ipotesi Pep Guardiola. Il manager del Manchester City, con le sue recenti dichiarazioni, pareva aver chiuso la porta ai bianconeri, ma ora spunta una nuova indiscrezione che potrebbe far sognare i tifosi juventini. Oggi a Milano, Guardiola […] More

Juve - Criscitiello : 'Paratici ha incontrato Simone Inzaghi il 9 maggio a Piacenza' : Il prossimo weekend si disputerà l'ultima giornata di campionato, e sarà molto importante per alcuni verdetti, come gli ultimi due posti da assegnare per la Champions League, gli altri due per l'Europa League ed infine per sapere chi sarà la terza società retrocessa in Serie B dopo Chievo e Frosinone. Ma l'attenzione principale dei media riguarda sicuramente il calciomercato, soprattutto la questione panchina bianconera. L'addio di Allegri ha ...

Juventus - idee chiare per il sostituto di Allegri : la conferma arriva dal direttore sportivo Paratici : Il dirigente bianconero ha parlato a margine del Premio Gentleman, sottolineando come il club abbia le idee abbastanza chiare La Juventus sembra avere le idee chiare sul nome del prossimo allenatore, che dovrà sostituire Massimiliano Allegri dopo cinque anni di ciclo bianconero. Lapresse Il direttore sportivo Paratici è intervenuto questa sera al Premio Gentleman, esaltando la stagione del club campione d’Italia e soffermandosi sul ...

Panchina Juventus - le parole di Paratici : “Idee molto chiare” : Qualche giorno fa l’annuncio dell’addio di Allegri, poi la conferenza stampa e l’ultima davanti ai tifosi juventini ieri sera insieme a Barzagli. Ora per la dirigenza bianconera è il momento di iniziare a pensare al nuovo allenatore. Tanti nomi, valutazioni, idee. “Ci vuole pazienza, stiamo facendo le nostre valutazioni ma abbiamo le idee molto chiare“. Lo dice il Ds Fabio Paratici, queste le sue parole dopo ...

Juve - Paratici sulle tracce di Rabiot - ma sacrificherebbe Pjanic per un Pogba bis : La Juventus è una società che ama programmare con razionalità il suo futuro ed è questo uno dei motivi del suo successo. Ma oggi dopo la sofferta decisione di chiudere l'era Allegri, nell'ambiente regna un po' di indecisione. Adesso, in primo luogo si dovrà eleggere il nuovo allenatore e non sarà semplice, visto che i top del settore graditi ad Andrea Agnelli sono impegnati o hanno costi esorbitanti come nel caso di Mauricio Pochettino; poi in ...

Paratici e Nedved al lavoro per cambiare volto alla Juve : tra gli obiettivi Chiesa e Pogba : Ieri, dentro la pancia dell'Allianz Stadium, è andato in scena l'ultimo atto della lunga storia d'amore tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Il presidente Andrea Agnelli ha voluto salutare e celebrare il tecnico vincitore di ben 11 trofei, più due finali di Champions League, in una commovente conferenza stampa alla quale hanno assistito i giocatori e il Chief Football Officer. All'appello mancava solo Pavel Nedved, ostile alla permanenza di ...

Juve - Guelpa : 'Paratici ha già offerto contratto a Guardiola' : Ci attende un'estate molto interessante dal punto di vista del calciomercato: non parliamo unicamente di trattative riguardanti i giocatori, ma anche di mercato delle panchine. Anche in Serie A, ad esempio, potrebbero esserci molti stravolgimenti: società come Inter, Roma e Milan potrebbero decidere di cambiare guida tecnica. Chi invece cambierà sicuramente allenatore è la Juventus che ha ufficializzato l'esonero di Allegri, confermando il tutto ...

Juventus - Paratici avrebbe contattato Inzaghi : Mihajlovic e Sarri gli outsider : Simone Inzaghi balza in prima posizione nella corsa per diventare il nuovo allenatore della Juventus, alle sue spalle al momento ci sono Maurizio Sarri e Sinisa Mihajlovic mentre, dopo il “no” di Guardiola e lo stop di Agnelli per Conte, anche Pochettino sembra essere una pista molto difficile da praticare. Secondo la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport in edicola oggi, sarebbe l’attuale tecnico della Lazio il nome più caldo per ...

Mercato Juventus - Paratici piomba sul gioiello del Manchester United : Mercato Juventus – Asse di Mercato importante che potrebbe svilupparsi tra Manchester United e Juventus, non solo per Pogba, Lukaku e Dybala (che piace tanto ai Red Devils), adesso nelle trattative tra i due club potrebbe finire anche Sanchez. Alexis Sanchez, fin dai tempi dell’Udinese è sempre stato un obiettivo bianconero. L’attaccante cileno adesso è […] More

Chiesa Juventus - bianconeri in vantaggio : offerta monstre di Paratici : Chiesa Juventus – La Juventus fa sul serio per Federico Chiesa. Accolto il parere favorevole del giocatore, i bianconeri studiano le mosse decisive per strapparlo alla Fiorentina, che lo valuta circa 70 milioni di euro: la società torinese sarebbe disposta a presentare un’offerta da 50 milioni più il cartellino di Orsolini, attualmente in prestito al Bologna. Anche per il calciatore, sarebbe pronta la proposta […] More