Juve | la difesa sarebbe pronta alla rifondazione | Romagnoli è il nome gradito RUMORS

Calciomercato Juventus - 5 possibili colpi in difesa : tra questi Umtiti : In attesa di definire ed ufficializzare il nuovo tecnico, la Juventus continua a lavorare sul mercato cercando di allestire una rosa competitiva per la Serie A e soprattutto per la Champions League. Alcuni acquisti saranno effettuati indipendentemente dal volere del prossimo allenatore. Come scrive Tuttosport, la dirigenza starebbe monitorando soprattutto il mercato dei difensori, considerati il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di ...

Calciomercato Juventus : Umtiti - Manolas e Boateng nella lista per la difesa (RUMORS) : Il nome più caldo per il Calciomercato della Juventus oggi è Samuel Umtiti. Il difensore centrale, secondo gli ultimi rumors, avrebbe detto sì ai bianconeri che in lui vedono il possibile sostituto di Barzagli, al passo di addio a fine stagione. Il francese tra i blaugrana ha perso il posto da titolare dopo qualche infortunio di troppo e a causa della crescita di Lenglet, diventato durante la stagione un pilastro della retroguardia della squadra ...

Calciomercato Juventus - i possibili ingressi in difesa : tra questi Hummels : Una delle necessità principali della Juventus per la prossima stagione sono i difensori centrali: il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio) dovrebbe spingere la dirigenza bianconera ad investire sul almeno due difensori centrali, che vadano in qualche modo a completare un settore composto dai soli Bonucci, Chiellini e Rugani. Molto dipenderà inevitabilmente da chi sarà il prossimo ...

Mercato Juventus - da Romagnoli ad Alderweireld : tutti i nomi per la difesa : Mercato Juventus – La Juventus ha deciso di anticipare i tempi e nell’ottica di un restyling profondo in difesa è intenzionata a portare subito a Torino il giovane Romero già acquistato dal Genoa. Ma non solo. I bianconeri vorrebbero affiancargli infatti un altro centrale più esperto, pronto fin da subito ad ereditare il posto di Andrea Barzagli e partire […] More

Mercato Juventus - doppio piano per la difesa : non solo De Ligt : Mercato Juventus- La Juventus resta vigile in vista della prossima e imminente sessione di Mercato estivo. Secondo quanto riportato dalla ultime indiscrezioni di Mercato, i bianconeri sarebbero pronti a spingere il piede sull’acceleratore per De Ligt. Il centrale dell’Ajax, valutato attualmente 80 milioni di euro, sarebbe un chiaro obiettivo dei bianconeri, ma Paratici sarebbe pronto […] L'articolo Mercato Juventus, doppio ...

Juve - Demiral convince Paratici : piano 'alla Caldara' per la difesa del futuro : C'era anche lui tra gli osservati speciali del responsabile dell'area Sport della Juve lunedì scorso, quando ha assistito dal Franchi a Fiorentina-Sassuolo. Il piano dei bianconeri è quello di ...

Calciomercato Juve - non solo De Ligt : ecco chi potrebbe arrivare in difesa : Calciomercato Juve – Matthijs De Ligt resta in cima alla lista dei desideri della Juventus. Il difensore centrale olandese, giustiziere dei bianconeri nella sfida di Champions League contro l’Ajax, è il primo nome sul taccuino di Fabio Paratici per la prossima campagna acquisti. Scopo dei bianconeri è quello di assicurarsi un difensore centrale di livello e l’olandese sarebbe […] More

Juventus-Torino probabili formazioni : c’è Cuadrado - novità in difesa : JUVENTUS TORINO probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio del derby della Mole, match in programma questa sera alle ore 20:30. Allegri si affiderà al solito e collaudatissimo 4-3-3. In difesa spazio per Cancelo sulla destra, il quale sarà preferito a De Sciglio. Bonucci e Chiellini formeranno la coppia centrale, mentre sulla sinistra Spinazzola […] More

Marcello Lippi : 'La Juve ha affrontato l'Ajax senza il Ronaldo della difesa' : La Champions League è ormai giunta alle semifinali e ieri sera al Camp Nou è andata in scena Barcellona-Liverpool, terminata sul 3-0, grazie al gol di Suarez e alla doppietta di Lionel Messi, che ha riacceso l'eterno confronto con Cristiano Ronaldo. Marcello Lippi, nell'intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato di CR7, della Pulce, ed ha raccontato cosa manca alla Juventus per vincere la coppa dalle grandi orecchie. L'eterno confronto tra ...

Il futuro della Juve? Con Can in difesa - a partire dal derby col Toro : Emre Can è lo juventino più sottovalutato in questi giorni di fine stagione. Emre è importante per Allegri perché può giocare da centrale di destra in una difesa a tre oppure a metà campo, nelle ...

Difesa Juve - risalgono le quotazioni di Savic : Così il responsabile dell'area sport della Juventus si è intrattenuto con i rappresentanti di Stefan Savic , uno che a Firenze ha disputato tre campionati dal 2012 al 2015, anno in cui si è ceduto ...

La Juventus cerca un top in difesa - il sogno è Kalidou Koulibaly - presa di posizione del Napoli - i dettagli : La Juventus, in vista della prossima sessione di calciomercato, è alla ricerca di un top player assoluto in difesa, un calciatore che sappia fare la differenza. Il sogno impossibile che non tramonta ancora, è il calciatore senegalese, Kalidou Koulibaly. Bisognerà convincere Aurelio De Laurentiis, difficilissimo strapparlo al Napoli, che chiede più di 100 milioni di euro. Intanto proseguono i contatti con l’agente del calciatore. ...

Mercato Juventus : rivoluzione in difesa - ma non solo : occhio a Manolas : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista per quel che riguarda la prossima sessione di Mercato estivo. Paratici è stato chiaro. I bianconeri proveranno a rinforzare la difesa. Arriverà sicuramente un centrale difensivo di grande caratura internazionale. Un difensore capace di spostare totalmente gli equilibri e pronto a rinforzare un […] More

Mercato Juve per la difesa : Manolas sarebbe la prima scelta - Otamendi è un'idea costosa : La difesa della Juventus deve essere rinforzata. È questo uno dei punti fissi del calcioMercato estivo bianconero. L’addio di Barzagli e il muro dei trent'anni sfondato da tempo da Chiellini e Bonucci obbligano Paratici a muoversi per rinforzare un reparto che ha il solo Rugani abile e arruolato per presente e futuro. Tantissimi sono i nomi che i rumors del Mercato rilanciano di giorno in giorno, Manolas sarebbe il più facile da acquistare, De ...