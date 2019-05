Just Cause diventerà un film | il creatore della serie di John Wick lavorerà

Annunciato Los Demonios - nuovo DLC di Just Cause 4 : Nelle ultime ore Square Enix ha Annunciato Los Demonios, nuova espansione per il caotico Just Cause 4. Ecco quanto riportato dal comunicato:Mentre Rico e Javi esplorano un tempio appena scoperto al largo della costa di Solís, un archeologo che lavora per la Mano Nera, libera inaspettatamente una forza demoniaca antica dalla sua prigionia. Un'infestazione parassitaria si diffonde in tutta l'isola, terrorizzando i suoi abitanti e attaccando le ...

Just Cause 4 si espande con LOS DEMONIOS : Preparati a combattere contro forze demoniache antichissime in “Los DEMONIOS”, il nuovissimo DLC di JUST CAUSE 4, che uscirà il 3 luglio 2019 su XBOX ONE, PlayStation 4 e PC (Windows). Mentre Rico e Javi esplorano un tempio appena scoperto al largo della costa di Solís, un archeologo che lavora per la Mano Nera, libera inaspettatamente una forza demoniaca antica dalla sua prigionia. Un’infestazione parassitaria ...

La mappa di Rage 2 sarà più piccola rispetto a quella di Just Cause 4 - ma ci saranno più cose da fare : Rage 2 è l'atteso FPS frutto dalla collaborazione tra id Software e Avalanche Studios (creatori della serie Just Cause) e catapulterà il giocatore in un folle mondo post apocalittico denso di caos e violenti sparatorie che lo aspetteranno dietro ogni angolo.Come riporta Gamingbolt, con queste premesse viene da chiedersi quanto sarà effettivamente grande la mappa del gioco, secondo lo studio director di id Software Tim Willits, avremo si una ...

Annunciato Dare Devils of Destruction - nuovo esplosivo DLC di Just Cause 4 : Preparatevi ad un'avventura carica di adrenalina in Dare Devils of Destruction, il nuovo DLC di Just Cause 4 che sarà disponibile il 30 aprile 2019 su Xbox One, PS4 e PC. Ecco quanto riportato dal comunicato diffuso da Koch Media:Porta a termine delle nuove missioni per sbloccare più di 16 nuovissimi veicoli armati che puoi far apparire da un momento all'altro. Scopri un livello di distruzione senza precedenti e affronta delle missioni offensive ...