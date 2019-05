Judo | Grand Prix Hohhot 2019 | il Giappone si presenta con le stelle al primo evento di

Judo - Grand Slam Baku 2019 : Majdov si impone nei -90 kg - dominio tedesco nei -78 kg femminili : Si è chiuso quest’oggi il Grand Slam di Baku 2019, ultimo appuntamento di rilievo del circuito maggiore del Judo internazionale prima degli European Games di Minsk e dei Campionati del Mondo di Tokyo. Nella capitale azera sono andate in scena le ultime cinque categorie del programma della manifestazione: 90, 100, +100 kg maschili e 78, +78 kg femminili. Nei -90 kg il successo è andato al serbo classe 1996 Nemanja Majdov, campione iridato ...

Judo - Grand Slam Baku 2019 : Tashiro batte Trstenjak nei 63 kg - trionfo azero di Hidayat Heydarov nei 73 kg : E’ andata in archivio la seconda giornata del Grand Slam di Baku 2019, appuntamento importante per la definizione del ranking di qualificazione olimpica e per la preparazione in vista dei prossimi European Games di Minsk. Una rassegna che non vede l’Italia presente. Lo staff tecnico italiano ha infatti deciso di non prendere parte a questa manifestazione per concentrare tutte le energie nella preparazione della competizione ...

Judo - Grand Slam Baku 2019 : Spagna in trionfo nei 48 kg femminili - Buchard e Silva vincono da favorite : Si è appena conclusa la giornata inaugurale del Grand Slam di Baku 2019, appuntamento molto importante per il ranking di qualificazione olimpica e per la preparazione ai prossimi European Games di Minsk. All’Haydar Aliyev Sport Hall della capitale azera, sede della rassegna iridata nel 2018, sono andate in scena le prime cinque categorie del programma: 48, 52 e 57 kg femminili e 60, 66 kg maschili. Lo spettacolo non è mancato grazie ad un ...

Judo - Grand Slam Baku 2019 : 449 atleti di ottimo livello in gara per il quarto slam della stagione - assente l’Italia : Dopo più di un mese di pausa torna protagonista il circuito maggiore del Judo internazionale con il Grand slam di Baku, ultimo appuntamento di primo livello prima degli European Games di Minsk (22-25 giugno) e dei Campionati del Mondo di Tokyo (25-31 agosto). Nella capitale azera, sede dell’ultima rassegna iridata, va in scena il quarto Grand slam della stagione dopo le prove di Parigi, Dusseldorf ed Ekaterinburg, con i migliori interpreti ...

Judo - Grand Prix Antalya 2019 : la luce di Christian Parlati nei -81 kg - difficoltà ataviche nelle categorie più pesanti : Il Judo ha fatto rotta in Turchia nel weekend appena trascorso con il Grand Prix Antalya 2019. Sono stati ben 533 gli atleti provenienti da 78 Paesi che si sono dati battaglia sui tatami dell’Antalya Spor Salonu nella tre giorni del quarto torneo Grand Prix dell’annata, valevole ai fini del ranking di qualificazione olimpica (350 punti ai vincitori di ogni categoria). L’Italia si è presentata con una spedizione di 15 atleti ...

Judo - Grand Prix Antalya 2019 : debacle italiana nell’ultima giornata con una sola vittoria su otto incontri disputati : Terza e ultima giornata molto negativa per i colori azzurri al Grand Prix Antalya 2019, con un bilancio complessivo di una sola vittoria a fronte di sette sconfitte che testimonia ancora una volta le ataviche difficoltà del nostro movimento nelle categorie più pesanti a livello internazionale. La selezione tricolore chiude così la manifestazione con un bottino non esaltante, in cui spicca il secondo posto raccolto ieri da Christian Parlati nei ...

Judo - Grand Prix Antalya 2019 : Christian Parlati si ferma solo in finale con Maisuradze ed è secondo nei -81 kg! : Si spegne proprio sul più bello il sogno della prima vittoria in carriera nel circuito maggiore di Christian Parlati, sconfitto nell’epilogo dei -81 kg dal georgiano Luka Maisuradze in occasione della seconda giornata di gare del Grand Prix di Antalya 2019. Per il ventunenne napoletano si tratta comunque del miglior risultato a livello senior dopo il terzo posto raccolto nel Grand Prix di Tel Aviv a inizio 2019, che testimonia un processo ...

Judo - Grand Prix Antalya 2019 : Matteo Piras esce a testa alta agli ottavi nei -66 kg - domani tocca ad altri 5 azzurri : La prima giornata del quarto Grand Prix stagionale, in corso di svolgimento ad Antalya (in Turchia) dal 5 al 7 aprile, si è conclusa con l’assegnazione dei titoli nelle prime cinque categorie del programma: -48, -52 e -57 kg femminili e -60, -66 kg maschili. L’unico azzurro impegnato quest’oggi all’Antalya Spor Salonu era Matteo Piras, il quale ha confermato l’ottima impressione destata nei primi appuntamenti del ...

Judo - Grand Prix Antalya 2019 : Italia a caccia di riscontri positivi in Turchia per prolungare l’ottimo avvio di stagione : Il percorso di qualificazione olimpica a Tokyo 2020 continua per il Judo in Turchia con il Grand Prix Antalya 2019, in programma da venerdì 5 a domenica 7 aprile. Saranno ben 533 gli atleti provenienti da 78 Paesi che si daranno battaglia sui tatami dell’Antalya Spor Salonu (palazzetto con una capienza di 10.000 spettatori) nella tre giorni del quarto torneo Grand Prix della stagione, valevole ai fini del ranking di qualificazione a Cinque ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2019 : Odette Giuffrida non sbaglia più un colpo - sorridono anche Bellandi - Gwend e Loporchio : Il terzo Grand Prix della stagione judistica è andato in archivio in quel di Tbilisi (Georgia) con un‘Italia a trazione femminile che sembra aver ormai ritrovato la migliore Odette Giuffrida insieme all’avvento di un giovane talento molto promettente come Alice Bellandi. La selezione tricolore si è ben comportata in Georgia, conquistando un primo ed un terzo posto di Grande valore oltre ad un paio di quinti posti molto significativi ...

Judo – Grand Prix Tbilisi : l’azzurra Bellandi terza nei -70kg : Judo: Alice Bellandi terza nei -70kg del Grand Prix di Tbilisi Alice Bellandi ha conquistato il terzo posto nei -70 kg al Grand Prix di Judo in corso a Tbilisi. L’azzurra, salita sul terzo gradino del podio insieme alla portoricana Maria Perez, ha chiuso solo dietro alla portoghese Barbara Timo e alla tedesca Laura Vargas Koch. Il podio di Bellandi arriva dopo il successo ottenuto ieri da Odette Giuffrida. (Spr/AdnKronos)L'articolo ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2019 : Alice Bellandi è terza nei -70 kg! Quinta piazza per Edwige Gwend - gli altri azzurri fuori prima dei quarti : La seconda giornata di gare del Grand Prix di Tbilisi 2019 si è conclusa positivamente per una selezione azzurra che raccoglie il secondo podio della manifestazione grazie al fantastico terzo posto di Alice Bellandi. La Campionessa europea e iridata juniores in carica dei -70 kg si è resa protagonista di un bel percorso caratterizzato da tre vittorie su quattro incontri disputati, portando a casa il secondo podio della carriera a livello di ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2019 : la zampata di Odette Giuffrida! Vittoria capolavoro in Georgia! : Non si ferma più la cavalcata di Odette Giuffrida in un primo spezzone strepitoso di 2019, in cui ha raccolto due terzi posti pesantissimi nei Grand Slam di Parigi e Dusseldorf prima di salire sul gradino più alto quest’oggi nel Grand Prix di Tbilisi, in Georgia. La 24enne romana non ha deluso le aspettative che la vedevano come principale carta da podio per l’Italia in questa kermesse e si è resa protagonista di una prestazione ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2019 : 15 azzurri volano in Georgia per continuare la corsa verso Tokyo - torna in gara Daria Bilodid : Il circuito maggiore del Judo mondiale fa tappa nel weekend in Georgia per il Grand Prix Tbilisi 2019, appuntamento importante ai fini del percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La manifestazione assegnerà 350 punti nel ranking olimpico ai vincitori delle 14 categorie (150 punti in meno rispetto ai Grand Slam), mentre i finalisti metteranno in cascina 245 punti di rilevante importanza. Sul tatami di Tbilisi saranno 372 i Judoka ...