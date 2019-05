Jago | il cane conteso e giudicato dal tribunale come una cosa

repubblica

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Una sentenza di primo grado del foro di Milano equipara il pincher, adottato da una famiglia dopo essere stato ritrovato affamato e senza microchip su una strada trafficata, ad un oggetto e dispone che l'animale sia restituito a un uomo che si dichiara il suo padrone originario

