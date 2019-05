Italvolley maschile | tanti giovani come Lavia prenderanno parte alla Nations League

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il CT della Nazionale italiana di volleyChicco Blengini ha scelto i 25 atleti chegià anticipato, la manifestazione sarà un modo per lanciare in campo iche sovente faticano a trovare spazio nei rispettivi club. Parimenti, verrà data la possibilità di riposare ai bigZaytsev (al centro delle voci di mercato), Juantorena, Colaci e Lanza. Simone Giannelli verrà impiegato inin modalità part time. L'obiettivo del CT è quello di preservare i big azzurri in vista delle qualificazioni per l'Olimpiade di Tokyo 2020, in calendario a Bari dal 9 all’11 agosto. Prima però, testa all'esordio incontro l'Iran in programma il 31 maggio....

Giangia6 : @ritardoperenne Io ho bloccato mezzo Twitter, passerò questa Italvolley maschile in solitaria mi sa ?????? -