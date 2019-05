Italia-Thailandia | Nations League volley femminile oggi | orario d’inizio e come vederla

Volley - Torneo Montreux 2019 : l’Italia conclude al terzo posto - sconfitta la Thailandia. Sorokaite e Pietrini al top : L’Italia ha concluso il Torneo di Montreux 2019 al terzo posto, la nostra Nazionale ha sconfitto la Thailandia per 3-0 (25-20; 25-18; 25-14) nella finalina per la medaglia di bronzo e sale sul podio della competizione in terra elvetica. Le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono imposti senza difficoltà sulla compagine asiatica da cui invece erano state sconfitte lunedì nel primo match del girone, il nostro sestetto ha giganteggiato in ...

Volley – Torneo Montreux : l’Italia femminile chiude al terzo posto - battuta la Thailandia : Torneo di Montreux: le azzurre di Mazzanti chiudono al terzo posto, battuta la Thailandia per 3-0 Si conclude con la medaglia di bronzo il Montreux Volley Masters per l’Italia, che nella finalina di oggi pomeriggio ha superato la Thailandia 3-0 (25-20, 25-18, 25-14), riuscendo a salire sul podio di questa competizione per il secondo anno consecutivo, dopo il successo dell’edizione scorsa. Un risultato arrivato al termine di una gara nella ...

Pallavolo – Torneo di Montreux : l’Italia femminile ko all’esordio - la Thailandia trionfa 3-1 : Torneo di Montreux: le azzurre superate dalla Thailandia 3-1 all’esordio All’esordio nel Torneo di Montreux la nazionale italiana femminile è stata sconfitta 3-1 (25-20, 25-14, 16-25, 25-19) dalla Thailandia. L’andamento della gara ha visto le asiatiche al comando nei primi due set, mentre le azzurre hanno reagito nel terzo. La quarta frazione è stata equilibrata per lunghi tratti, prima del break finale, firmato dalle ...

Volley femminile - Trofeo di Montreux 2019 : Italia sperimentale rimandata - sconfitta all’esordio contro la Thailandia : Comincia con un inaspettato passo falso la lunga estate della Nazionale Italiana di Volley femminile. Nella prima partita ufficiale della stagione, le azzurre guidate da Davide Mazzanti sono state sconfitte dalla Thailandia con il risultato di 1-3 (20-25; 14-25; 25-16; 19-25). L’incontro di apertura del Trofeo di Montreux 2019 ha visto scendere in campo una formazione decisamente sperimentale: le assenze delle giocatrici di Novara e ...

Italia-Thailandia volley femminile - Torneo Montreaux 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi, alle 21.15, la Nazionale italiana di volley femminile scenderà in campo nel Torneo di Montreux, dove lo scorso anno conquistò un successo per certi versi inatteso (dopo l’eliminazione al primo turno della Nations League) che mise in guardia tutte le rivali sulle reali potenzialità della squadra di Mazzanti, poi seconda ad un passo dal trionfo al Mondiale giapponese, come tutti ricordiamo. Un appuntamento ormai tradizionale quello di questa ...

Montreux Volley Masters – L’Italia affronta domani la Thailandia : ecco dove vedere il match in diretta : Montreux Volley Masters: domani Italia-Thailandia (ore 21.15) in diretta su Dazn La nazionale italiana femminile esordirà domani nello storico torneo di Montreux, affrontando alle ore 21.15 la Thailandia. Il match delL’Italia sarà trasmesso in diretta streaming dalla piattaforma online DAZN (QUI) che seguirà tutte le gare delle azzurre in Svizzera. Nella prima giornata del torneo gli altri incontri in programma saranno: Svizzera-Turchia ...

Volley femminile - Montreux Volley Masters 2019 : le convocate dell’Italia per le sfide contro Thailandia - Turchia e Svizzera : La Nazionale italiana di Volley femminile parteciperà la prossima settimana al Montreux Volley Masters 2019, in programma presso la località Svizzera da lunedì 13 maggio a sabato 18 maggio. Il Commissario Tecnico Davide Mazzanti ha comunicato in mattinata le proprie scelte riguardo alle 14 giocatrici che prenderanno parte all’appuntamento, importante tappa di avvicinamento alla Nations League 2019. Lo scorso anno le azzurre si erano ...

