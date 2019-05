Italia pronta al Mondiale under 20 | azzurri favoriti contro il Messico

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019)20 al via per gliche domani affronteranno i pari età delin una gara che vedrà l’favorita L’obiettivo è arrivare fino in fondo, migliorando il terzo posto della scorsa edizione. L’si prepara all’esordio nel20, che parte domani in Polonia. Ai ragazzi di Paolo Nicolato, inseriti nel Girone B, il calendario ha riservato subito l’avversario più temibile, il, vicecampione dell’Area Concacaf. Luca Pellegrini e Andrea Pinamonti sono i talenti su cui il ct azzurro punterà per superare il primo ostacolo e la loro esperienza sul palcoscenico della Serie A spinge l’verso la vittoria: il successo della nostra nazionale, riporta Agipronews, è dato a 2,30 su Stanleybet.it, mentre salgono a 3,05 sia la quota sulla vittoria messicana che sul pareggio. E proprio in pareggio è ...

toiapatrizia : ?? Domenica 26 maggio si vota per elezioni europee! ???? Io sono pronta a rinnovare il mio impegno: per l'Europa, per… - Agenzia_Ansa : #Sicurezza pronta bozza in vista del #Cdm multe fino a 50mila euro alle navi che sbarchino migranti in Italia #ANSA - AreaDem : RT @toiapatrizia: ?? Domenica 26 maggio si vota per elezioni europee! ???? Io sono pronta a rinnovare il mio impegno: per l'Europa, per l'Ita… -