Italia col freno tirato | bocciate le misure del Governo | cresce solo la disoccupazione

Alimenti - Coldiretti : no alle mani francesi sul parmigiano Italiano : “Occorre fermare la svendita del parmigiano Reggiano ai francesi per non ripetere gli stessi errori commessi in passato con la cessione della Parmalat alla Lactalis“: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare con preoccupazione le trattative in corso per l’acquisizione della Nuova Castelli da parte della multinazionale francese Lactalis che negli anni “si è già comperata i marchi nazionali ...

Guida tv mercoledì 22 maggio - Duisburg su Rai 1 - Lethal Weapon su Italia 1 : Programmi tv di mercoledì 22 maggio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:30 Duisburg – Linea di sangueRai 2 ore 21:20 Shall we DanceRai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto?Canale 5 ore 21:40 Live non è la D’UrsoRete 4 ore 21:25 FreedomItalia 1 ore 21:20 Lethal Weapon 3×01-02-03 1a TvLa7 ore 21:15 Bersaglio Mobile speciale elezioniTv8 ore 21:15 The Amazing Spider-ManNove ore 21:30 Nati stanchiSerie tv e film in Tv ...

Il M5S pubblica le otto 'colpe' politiche di Giorgia Meloni : 'Chieda scusa agli Italiani' : Le elezioni europee siano sempre più vicine. Si tratterà di una tornata elettorale che rappresenterà un passaggio cruciale per il futuro del Governo. All'indomani dei risultati probabilmente si conoscerà come si evolverà il futuro di un esecutivo che si regge su un "contratto" fra due forze particolarmente eterogenee. In molti ritengono che, nel prossimo futuro, la Lega tornerà a legarsi con Fratelli d'Italia, un partito ad essa molto più ...

Rocco Hunt colonna sonora per la Nazionale Italiana under 21 con “Benvenuti in Italy” : Il nuovo singolo di Rocco Hunt, “Benvenuti in Italy” (Sony Music), sarà la colonna sonora alle prossime partite della Nazionale Italiana durante l’Europeo under 21 di calcio. Il brano, scritto da Rocco e prodotto da Mace e Zized, già autori di hit multiplatino, è disponibile in radio e in digitale. ““Benvenuti in Italy” descrive il rapporto della nostra nazione con il calcio, uno sport che non è solo quello visto in televisione ma è anche quello ...

Game of Thrones - finale da record di ascolti sia per l'America che per l'Italia : record negli Stati Uniti e record in Italia. La notizia più scontata del finale di Game of Thrones non sta tanto nel finale stesso, ma nel fatto che l'ultima puntata della saga targata Hbo ha registrato i numeri più alti di sempre. Partiamo dagli Stati Uniti, dove "The Iron Throne" (questo il titolo dell'attesissimo episodio) ha ottenuto un ascolto di ben 19,3 milioni di telespettatori.In tanti si aspettavano lo sfondamento del muro dei ...

Coldiretti : addio alla plastica monouso da un Italiano su 4 : In Italia un cittadino su quattro (27%) ha già evitato di acquistare oggetti di plastica monouso come piatti, bicchieri o posate mentre ben il 68% ritiene che sarebbe opportuno pagare un sovraprezzo per questi prodotti. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro, diffusa in occasione dell’approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dell’Unione Europea di una nuova direttiva che impone agli Stati ...

Game of Thrones - gli ascolti del finale di serie in Italia e USA. E’ record per HBO e Sky : ascolti Game of Thrones: i dati del sesto episodio, finale di serie. record in USA, è l’episodio più visto di sempre su HBO.ascolti Game of Thrones 8×06. – Il finale di serie di Game of Thrones farà parlare di se ancora per tanto tempo (qui la nostra recensione). L’episodio è andato in onda su HBO negli Stati Uniti, domenica e in Italia in contemporanea su Sky Atlantic. Vediamo quindi i dati d’ascolto.In ItaliaPer ora sono ...

Tutta l’Italia non ha ascoltato quanto sei cattiva ! A Uomini e Donne Armando attacca Barbara : Dopo la messa in onda della puntata in cui Armando si è duramente scontrato con Barbara De San fino a decidere di abbandonare il programma, l'ex cavaliere di Uomini e Donne si è scagliato sui social contro la dama. L'ex cavaliere ha voluto rispondere a tutte le critiche a cui è stato soggetto nell'ultimo periodo, per poi passare all'attacco della dama che non è stata di certo tenera nei suoi confronti : "Ringrazia la redazione se, per ...

Giornata Mondiale della Biodiversità - Coldiretti : in Italia persi 3 frutti su 4 : “In Italia sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo, ma la perdita di Biodiversità riguarda l’intero sistema agricolo e di allevamento con il rischio di estinzione che si estende dalle piante coltivate agli animali allevati“: è quanto afferma la Coldiretti, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si festeggia in tutto il Pianeta il 22 maggio. “In Italia nel secolo ...

Giro d'Italia - 15ª tappa Ivrea-Como con le salite Ghisallo - Colma di Sormano e Civiglio : Il Giro d’Italia calcherà le strade de 'Il Lombardia' nella giornata di domenica 26 maggio 2019. In occasione della 15ª tappa, verranno affrontate le salite storiche della 'Classica delle foglie morte'. Il percorso di 232 km porterà i corridori da Ivrea a Como e sarà decisamente impegnativo nel finale. Dopo aver lasciato alle spalle le montagne, si continuerà a faticare in gruppo, con una frazione che potrebbe lasciare buone chance ai fuggitivi ...

Motori – Qual è il colore delle sportive Italiane? E quello delle altre nazioni? Ce lo spiega FCA Heritage con le sue bellissime storiche [GALLERY] : La mostra “Italia: la passione in rosso” rende omaggio al genio, alla creatività e alla passione italiana per i Motori. In esposizione quattro vetture d’epoca, rigorosamente di colore rosso, della collezione storica di FCA Heritage Dal 22 al 26 maggio andrà in scena Autopromotec, la biennale internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico. Oltre al consueto ricco calendario di convegni e ...

Milano - Firenze e Torino sono le città più “circolari d’Italia” : Milano è la città più “circolare” d’Italia grazie all’offerta e all’utilizzo del trasporto pubblico e dei servizi di car sharing, all’efficienza della rete idrica, all’alto livello di raccolta differenziata e all’alto fatturato delle attività di vendita dell’usato. Segue Firenze, che emerge per le politiche di responsabilizzazione del cittadino, il numero di colonnine pro capite di ricarica per le auto elettriche e i ...

Ascolti TV | Social Auditel 15 maggio 2019 : Live Non è la D’Urso in testa al Trend Topic supera la finale di Coppa Italia : Social Auditel 15 maggio 2019: Live Non è la D'Urso primo programma sui Social. "Mark" (Caltagirone) tocca i 300.000 Tweet. Vittoria sorprendente per Barbara D’Urso. Nel mercoledì sera Social è Live non è la D’Urso ad avere la meglio sulla finale di Coppa Italia, Atalanta-Lazio. Per ...

Xylella - l’allarme di Italia Olivicola : “Il 75% dei terreni non viene curato adeguatamente” : “Ho girato in questi giorni le campagne della provincia di Bari e del Salento e, purtroppo, emerge chiaramente un quadro preoccupante: solo 1 terreno su 4 è curato e trattato secondo i principi delle buone pratiche agricole (arature, potature, trinciature etc), il 75% dei campi è abbandonato e ciò comporta il rischio elevatissimo di un avanzamento della sputacchina e della Xylella con danni incalcolabili per l’olivicoltura”: lo ha dichiarato il ...