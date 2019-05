Istituto superiore di sanità | ministro Grillo nomina Brusaferro presidente e Piccioli

HCV - terapie efficaci in oltre 96% dei pazienti : presentati all’ Istituto superiore di Sanità i risultati dello studio : Sono stati presentati questa mattina, martedì 7 maggio, presso l’Istituto Superiore Sanità di Roma i risultati dello studio PITER (Piattaforma italiana per lo studio delle terapie dell’Epatite Virali) effettuato su pazienti con HCV durato cinque anni, un innovativo trattamento con i farmaci ad azione diretta anti-HCV. Sconfiggere l’Epatite C è davvero possibile La piattaforma PITER celebra infatti i suoi 5 anni di ...

Malattie rare - in arrivo nuove terapie sempre più specifiche : il convegno oggi all’Istituto superiore di Sanità : Si è aperto stamattina presso l’Aula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma il convegno “L’accesso al mercato dei farmaci per le Malattie rare: nuove sfide e priorità per il Sistema Sanitario Nazionale – III EDIZIONE”. Un bilancio tra ricerca scientifica e sostenibilità economica sulle opportunità offerte dal progresso scientifico e sulle sfide future delle ATMP. Il settore delle Malattie rare rappresenta una reale sfida per il ...