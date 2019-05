Istituita la “Settimana nazionale della Protezione Civile” | si svolgerà ogni anno ad

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) E’ stata ufficialmentela, che siin corrispondenza del 13 ottobre, data in cui si celebra la Giornata interper la riduzione dei disastri, designata dall’Onu. Lo ha stabilito una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile scorso, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale. L’iniziativa è volta in particolare alla diffusione sul territorioconoscenza ecultura dicivile, allo scopo di promuovere tra i cittadini l’adozione di comportamenti consapevoli e di misure di auto, nonché a favorire l’informazione alle popolazioni sugli scenari di rischio, le buone pratiche da adottare e la conoscenza sulla moderna pianificazione dicivile, soprattutto alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo n. 1/2018. In coordinamento con ...

