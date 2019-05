Inter | Rakitic spegne le voci di mercato | “grande club | ma io sono felice al Barcellona”

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il centrocampista del Barcellona ha chiuso la porta ad un eventuale trasferimento in maglia nerazzurra Ivanè destinato a proseguire la sua carriera con la maglia del Barcellona, nientedunque per il centrocampista croato che ha sottolineato ai microfoni del Mundo Deportivo la sua volontà di rimanere in blaugrana.– LaPresse/Spadarogato sul suo prossimo futuro, il classe ’88 ha spiegato: “non lo so perchè mi accostino all’, non posso spiegarlo. Rispetto molto le altre squadre. L’è una grande squadra e quest’anno abbiamo giocato contro di loro. Ho dei compagni di squadra e li rispetto ma una cosa non toglie l’altra.dove voglio essere e se pensano a me è perché sto facendo le cose bene, maal Barça, anche la mia famiglia e le mie figliefelici. Non ho un altro pensiero. Da parte ...

