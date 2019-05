Influenza | arriva in Italia il primo vaccino quadrivalente su coltura cellulare

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Sarà disponibile da settembre inilantleprodotto su, che permetterà una riduzione del carico della malattia causato dall’e, solo in, di evitare 763 mila casi die 200 mila visite mediche in più rispetto allo scenario attuale. Il nuovoQIVc, messo a punto da Seqirus (azienda parte del gruppo australiano Csl Limite), è stato presentato oggi alla stampa a Roma. Ilè stato inserito nella circolare ministeriale e rientrerà nelle gare per le prossime forniture di Asl e Regioni già dalla stagione 2019-2020. In Usa è in commercio dal 2016 e sono state distribuite 50 milioni di dosi. Uno studio presentato alla Canadian Immunization Conference (Cic) relativo a un’analisi effettuata su oltre 1,3 milioni di cartelle cliniche, ha evidenziato come negli Stati Uniti, durante la ...

