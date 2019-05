India | lancio del satellite di Osservazione della Terra RISAT-2B GALLERY

Maltempo in India : si aggrava il bilancio delle vittime in Rajasthan - Madhya Pradesh e Gujarat : Si è ulteriormente aggravato il bilancio delle vittime dell’ondata di Maltempo che negli ultimi giorni ha colpito l’India, ed in particolare Rajasthan, Madhya Pradesh e Gujarat: piogge, tempeste di sabbia e fulmini hanno provocato almeno 64 morti, oltre a numerosi feriti. Il Rajasthan è lo Stato più colpito, con 25 vittime. L'articolo Maltempo in India: si aggrava il bilancio delle vittime in Rajasthan, Madhya Pradesh e Gujarat ...