In Corea del Sud usano un metodo assurdo per calcolare l’età delle persone

Bianche e perfette - in Corea del Sud la chirurgia estetica diventa ossessione : Appena scesi alla fermata di Apgujeong, sulla linea 3 della metropolitana di Seul, si viene attirati da un enorme cartellone luminoso affisso alla parete. Una ragazza giovanissima, il volto bianco, i capelli lunghi e scuri incorniciati da una fascia colorata, porta la mano destra sulle labbra e manda un bacio verso i binari. In alto una scritta in ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : i risultati della seconda giornata. Tre ori per la Corea del Sud : Si è conclusa a Manchester la seconda giornata di gare dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Oggi si sono assegnati i primi titoli di questa rassegna iridata, con lo svolgimento delle finali delle tre categorie impegnate ieri: -58 kg maschili, -46 kg e -73 kg femminili. Si è invece definito il quadro dei medagliati nei +73 kg femminili, -54 kg e -68 kg maschili, con lo svolgimento delle fasi eliminatorie fino alle semifinali. Andiamo quindi a scoprire ...

Coppa d’Asia 2023 - la Corea del Sud ritira la propria candidatura : Cina unico Paese in corsa : La Coppa d’Asia 2023 verrà assegnata dunque alla Cina, dopo il ritiro della candidatura da parte della Corea del Sud La Cina ospiterà la Coppa d’Asia del 2023. Il 4 giugno verrà ratificata la decisione dopo il ritiro della candidatura da parte della Corea del Sud che ha lasciato dunque il ‘colosso’ asiatico come unico Paese in corsa. La decisione di Seul è stata motivata con la volontà di concentrare gli sforzi ...

In Corea del Nord c’è la peggiore siccità degli ultimi 37 anni : La Corea del Nord ha detto che sta attraversando la peggiore siccità degli ultimi 37 anni e ha invitato i cittadini a “combattere” per prevenire i danni al raccolto. L’agenzia di stampa NordCoreana KCNA ha detto che dall’inizio dell’anno sono caduti

Taekwondo - Mondiali 2019 : risultati prima giornata. Corea del Sud subito protagonista - sorpresa Momenzadeh. Sfortunati gli italiani : Si è conclusa presso la Manchester Arena della nota città britannica la prima giornata dei Mondiali 2019, senza alcun dubbio l’appuntamento più atteso della stagione del Taekwondo internazionale soprattutto alla luce del peso specifico dei risultati ottenuti nel ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il programma di gara ha previsto lo svolgimento delle fasi eliminatorie delle categorie dei -58 kg al maschile e dei -46 kg ...

Còrea di Huntington - silenziato gene della malattia. Elena Cattaneo : “Per la prima volta ridotti livelli proteina tossica” : La vita di Michelle Dardengo, una donna canadese che ha superato la cinquantina, potrebbe avere imboccato un sentiero diverso da quello del padre Richard, ucciso da una malattia neurodegenerativa ereditaria che incatena il corpo in movimenti involontari simili a una danza. Una danza che nel tempo rallenta, si attenua progressivamente. Fino a spegnersi, per lasciare il posto all’immobilità, portando alla morte. Michelle, che ha ereditato dal ...

La Corea del Nord ha chiesto che gli Stati Uniti restituiscano la nave cargo sequestrata la scorsa settimana : La Corea del Nord ha chiesto che gli Stati Uniti restituiscano la nave cargo sequestrata nell’Oceano Pacifico perché stava trasportando carbone, violando le sanzioni internazionali nei confronti del paese. Il sequestro vero e proprio della nave era avvenuto nell’aprile 2018 in Indonesia,

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : Corea del Sud dominante a livello individuale nell’olimpico - Stati Uniti perfetti nel compound : La seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco è andata in archivio a Shanghai (Cina) dopo una settimana di grandissimo spettacolo fornito dai migliori arcieri del circuito internazionale. Gli Stati Uniti hanno chiuso la manifestazione in vetta al medagliere grazie alle quattro medaglie d’oro (su cinque disponibili) conquistate nella specialità del compound, mentre i maestri della Corea del Sud hanno raccolto un ...

M5s - la banda di Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini : "Uomo disperato - roba da Corea del Nord" : La tensione tra M5s e Lega resta alta, anzi altissima. Dopo lo scontro su Armando Siri, l'ultimo capitolo è il decreto sicurezza-bis annunciato da Matteo Salvini. Un testo composto da dodici articoli con cui, tra le altre cose, il Carroccio mira a depotenziare grillini e Danilo Toninelli in tema di

Corea del Nord - sale la tensione dopo il lancio di missili di Kim : Due provocazioni a distanza di 5 giorni l'una dall'altra e Kim Jong un sembra tornato quello di un tempo. Giovedì 9 maggio la Corea del Nord ha tirato due proiettili che potrebbero...

Natalità. Cina - Giappone - Corea del Sud : ecco l'Asia che non fa più figli : Si preferisce vedere nell'arrivo controllato di immigrati un elemento che potrà contribuire con altri a contrastare la decrescita demografica e le sue conseguenza sull'economia piuttosto che un ...

Usa - risolvere le questioni inerenti alla Corea del Nord attraverso i canali diplomatici : Shanahan ha aggiunto che Washington continuerà la sua politica estera verso la Corea del Nord, sottolineando che gli Stati Uniti non hanno mai cambiato l'atteggiamento sulla difesa. Nella giornata di ...

Hyundai è sponsor ufficiale del Padiglione Corea alla Biennale di Venezia : Hyundai è sponsor ufficiale del Padiglione Corea alla Biennale di Venezia, il pluripremiato design rappresenta il suo paese sponsor principale del Padiglione Corea alla Biennale di Venezia sin dal 2015, Hyundai conferma anche quest’anno il suo supporto di lunga data alle arti contemporanee e alla cultura. Per la 58esima edizione della Biennale di Venezia, il Padiglione Coreano interpreterà la modernità e la storia dell’Asia Orientale ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : delude la Corea del Sud nella gara a coppie mista - Turchia e Taipei Cinese in finale : Il programma della seconda tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Shanghai (Cina), continua con lo svolgimento del tabellone a eliminazione diretta delle gare a coppie miste di ricurvo e compound. La quarta giornata della manifestazione ha visto diversi risultati a sorpresa con la favoritissima Corea del Sud che non è riuscita a raggiungere l’atto conclusivo in entrambe le specialità nonostante ...