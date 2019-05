In auto con 1 | 1 chili di cocaina | arrestato al posto di blocco

Motori-Volvo : maxi accordo con LG per la fabbricazione delle batterie litio per tutte le sue auto : Volvo ha comunicato di aver concluso un accordo con CATL e LG per la fornitura di batterie agli ioni di litio per le vetture del gruppo Come ormai noto ai molti, l’elettrico è il futuro della mobilità più prossima, tutti i più grossi costruttori di auto stanno puntando sulla mobilità a zero emissioni. Volvo Car Group che da sempre è all’avanguardia nel settore automotive, ha comunicato di aver concluso un accordo con CATL e ...

"Un grammo di erba in omaggio con i grandi autori" - la canapa legale arriva in libreria : Una nuova collana sbarca non solo su Amazon e Ibs ma anche da Mondadori e Feltrinelli. Intervista al responsabile dell'iniziativa della casa editrice Plantasia

Rovigo - autobus con 20 studenti a bordo va a fuoco : tutti salvi : Si è sfiorata la tragedia questa mattina a Rovigo, precisamente sulla strada regionale 482, all'altezza del centro commerciale denominato "Il Faro". Qui infatti, durante la marcia, un autobus della compagnia Busitalia (secondo quanto riferisce la testata giornalistica online Leggo), ha preso improvvisamente fuoco, per cause che sono ancora tutte da accertare. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che sia stato il conducente ...

Motori – Batterie auto elettriche - il ‘colpaccio’ di Volvo : accordo multimiliardario con LG e CATL - tutti i dettagli : Volvo, nell’ottica di una prossima gamma elettrificata, si assicura dieci anni di forniture di Batterie al litio grazie all’accordo con CATL ed LG Volvo ha recentemente firmato accordi a lungo termine con CATL e LG Chem – aziende leader fra i produttori di Batterie – per assicurarsi nel prossimo decennio forniture per un valore di diversi miliardi di dollari di Batterie agli ioni di litio da utilizzare per la prossima ...

autonomia : Businarolo (M5S) - 'dopo elezioni confronto serio - i veneti lo meritano' : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - “Vogliamo l’Autonomia per cui i veneti hanno votato, ma va fatta bene. Purtroppo il clima elettorale non ha aiutato a trovare una soluzione concreta”. Lo assicura Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione giustizia della Camera

Ancora rumor per il videogioco di George R. R. Martin : l’autore di Game of Thrones e FromSoftware uniscono le forze? : Game of Thrones è finito per sempre. O per lo meno la serie TV principale realizzata da HBO. Le fantasie seriali dei telespettatori sono andate a morire con la messa in onda del sesto episodio dell'ottava ed ultima stagione, che ha così eletto il nuovo re di Westeros e messo fine al gioco dei troni che ci ha accompagnato per otto lunghi anni. I fan, ora, attendono la conclusione della stessa epica storia - con le dovute varianti - nell'antologia ...

Vicenza - auto sbanda e finisce in una pasticceria a Bassano del Grappa : conducente illesa : Si è sfiorata la tragedia ieri a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove all'improvviso una vettura, precisamente una Lancia Musa condotta da una 79enne, è improvvisamente piombata all'interno di una nota pasticceria della cittadina veneta. Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, si è verificato poco dopo le 19:00. In quel momento l'attività commerciale in questione era chiusa, e se fosse stata aperta al pubblico ...

Concorsi Ferrovie dello Stato - automobile Club d'Italia - Enisa : invio cv entro giugno : Si comunica che al momento sono in atto alcuni bandi di concorso pubblico da parte delle Ferrovie dello Stato Italiane, Automobile Club d'Italia e Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, per l'arruolamento di personale professionale da destinare mediante le proprie strutture ubicate in Italia e all'estero. Bandi di concorso a giugno Le Fs assumono con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ...

Padova - dalla montagna si staccano dei massi e colpiscono un'auto : nessun ferito : Si è sfiorata la tragedia ieri sera nel Padovano, precisamente a Torreglia, in via Rina, dove all'improvviso alcuni grossi massi si sono staccati dalla montagna sovrastante la carreggiata, e sono finiti sulla strada. In quel momento sul luogo del fatto di cronaca si trovava a passare una Opel Corsa, che è stata investita in pieno dalle grosse rocce. Le generalità del conducente della vettura non sono state rese note, si sa solamente che è ...

Bassano del Grappa - anziana sbanda con l’auto e finisce in una pasticceria : tragedia sfiorata : I fatti intorno alle 19 di ieri sera, 20 maggio, nel comune vicentino. Una signora del posto, 79 enne, alla guida di una Lancia Musa ha sfondato la vetrina dopo non essere più riuscita a controllare il mezzo, che non ha più risposto ai comandi.

Cosenza - coppia di fidanzati in moto si schianta contro auto : lei muore - lui è gravissimo : Un ennesimo incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di una giovane donna di 33 anni ed il ferimento del suo fidanzato. Entrambi stavano viaggiando a bordo di una moto, quando per cause ancora da accertare, si sono andati a schiantare frontalmente contro un'autovettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Per lei non ci sarebbe stato nulla da fare, mentre lui è stato trasportato d'urgenza in ...

auto - addio vecchi concessionari : come cambia la distribuzione con l’arrivo dei mega gruppi di dealer : La formazione di grandi gruppi della distribuzione Auto dovrebbe continuare nel prossimo decennio, secondo quanto espresso al Sole24Ore da molti operatori del settore, capi di case Auto, titolari e manager di concessionarie. Lo scenario è occupato da alcuni fatti ormai chiari che spingono verso una concentrazione...