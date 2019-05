optimaitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Chesia stata una rivoluzione non c'è ombra di dubbio, anche se ancora molti passi dovrà fare per colmare il gap rispetto ai provider telefonici che operano in Italia ormai da svariati anni. Come riportato da 'mondomobileweb.it', ai giànon è ancora stata data l'opportunità dicon una delle altre disponibili in catalogo, né di attivare opzioni aggiuntive circa il traffico dati. Non esistono offerte winback (quelle comunemente utilizzate dagli altri gestori per invogliare gli exa fare ritorno alla base), operator attack (volte a 'scippare'ad operatori specifici) o customer base (riservate ad alcuni già), né tanto meno proposte generazionali (per chi è al di sotto dei 30 anni od al di sopra dei 60), o per chi non è nato nel nostro Paese.Delle piccole lacune, queste, cuinon sta dando particolarmente peso, essendo più che ...

Antonio_Tajani : Chi fa finta di voler andare a Bruxelles e cambiare tutto, vende, ancora una volta, illusioni. È una clamorosa bug… - Isa_Adinolfi : Venerdì è iniziato il mio tour della #Calabria. Grazie agli attivisti e ai consiglieri comunali #M5S rendiamo possi… - OptiMagazine : Impossibile cambiare offerta per i già clienti #Iliad: il limite perdura -