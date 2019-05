Il volley italiano sul tetto d’Europa | la soddisfazione di Francesca Piccinini | “stiamo

LIVE Conegliano-Novara volley - Finale Champions League 2019 in DIRETTA : derby italiano per il titolo : Buona pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano Novara, Finale di Champions League femminile in programma alla Max Schmeling Halle di Berlino. Per la prima volta dopo tanti anni si gioca la Finale secca, senza final four e dunque squadre fresche fisicamente per l’atto conclusivo della più importante competizione europea. Per la quarta volta, invece, si disputa una Finale tutta italiana in Champions League (nei tre precedenti ...

BPER Beach volley Tour 2019. World Tour - Campionato Italiano e prologo : quante novità per la nuova stagione! : Torna puntuale, per il quarto anno consecutivo, con un carico di novità succulente, il BPER Banca Beach Volley Tour 2019, il circuito di tornei di primissimo livello organizzato Beach Volley University e Just People e sostenuto da BPER Banca, che si conferma partner fedele e fondamentale per un evento itinerante che cresce ogni anno. Le novità più importanti sono tre: il prologo, in programma nel prossimo week end sulla spiaggia di Ostia Lido ...

Velasco - il mito del volley italiano annuncia l addio 'Non volevo aspettare il declino' : Ricco anche il suo palmares da ct azzurro: due Mondiali, tre Europei, 5 World League, una Coppa del Mondo e poi l'argento olimpico ad Atlanta '96.

Velasco - il mito del volley italiano annuncia l'addio : A metà anni ottanta Julio ha preso per mano una squadra ed una società e l'ha fatta divenire una leggenda indelebile nella storia dello sport e ha fatto si che oggi, Modena, sia unanimemente ...

Honda è auto ufficiale del Campionato Italiano Assoluto di Beach volley : Anche nel 2019 l’auto ufficiale della Federazione Italiana di Pallavolo è Honda. Vetrina d’eccezione sarà il prossimo Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley FIPAV e Honda ancora insieme. Il brand Nipponico, dopo la sponsorizzazione degli ultimi Campionati del Mondo di Pallavolo Maschile, continuerà ad essere anche nel 2019 l’auto ufficiale della Federazione Italiana di Pallavolo. Vetrina d’eccezione sarà il prossimo Campionato ...

Beach volley - domani la presentazione del campionato italiano 2019 : Nel corso dell’evento verrà ufficializzato anche l’accordo con Spalding, nuovo sponsor tecnico delle Nazionali Giovedì 9 maggio alle ore 18, presso la sede federale di via Vitorchiano 81-87, si terrà la presentazione del campionato italiano di Beach Volley 2019. L’evento in questione sarà l’occasione per ufficializzare l’accordo con Spalding, nuovo sponsor tecnico delle Nazionali di Beach Volley. Alla ...

Sitting volley – Campionato italiano : i risultati del primo weekend - le qualificate alla Final Six : Campionato italiano di Sitting Volley: i risultati del primo week end Una due giorni intensa di gare che ha decretato le prime squadre qualificate alla Final Six di Modena: questo e tanto altro è stato il week end inaugurale della terza edizione del Campionato italiano di Sitting Volley. Chieri e Pomigliano d’Arco, le due sedi di gioco, hanno risposto alla grande all’appuntamento tricolore, riservando calore ed entusiasmo ai tanti atleti ...

Sitting volley : al via la terza edizione del Campionato Italiano : Al via il primo weekend di maggio il terzo Campionato Italiano di Sitting Volley Il terzo Campionato Italiano di Sitting Volley 2019 è ormai alle porte, il week-end del 4-5 maggio si disputeranno infatti le prime tappe della fase a gironi. Il primo dato che emerge dalla terza edizione del torneo tricolore è il significativo aumento del numero di squadre che prenderà parte al torneo. Quest’anno parteciperanno al Campionato Italiano 29 ...