Il Valladolid si salva e Ronaldo porta tutti in vacanza a Ibiza

(Di mercoledì 22 maggio 2019)glielo aveva promesso. Gianluca Di Marzio, che racconta questa storia sul suo sito, ipotizza anche quali possano essere state le sue parole: “Salviamoci e poi”. Perintendiamo non Cristiano, ma Luìs Nazàrio de Lima, l’ex Inter, ora presidente del, che per caricare la squadra nel rush finale della stagione in Liga ha promesso loro unase fossero riusciti arsi. La ricompensa promessa deve essere piaciuta ai suoi giocatori, che hanno raccolto tre vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato e, naturalmente, la salvezza. E così, la squadra è partita e oltre asi è concessa anche una sosta di qualche ora a Formentera. Tutto documentato attraverso le storie Instagram. Tutto a spese del Fenomeno. FOTO da www.gianlucadimarzio.com L'articolo Ilsiina ...

