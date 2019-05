Il Trono di Spade | ecco cosa dice George RR Martin sul finale e sui libri

Zitti tutti! Il Trono di Spade merita solo rispetto : “L’amore è la morte del dovere”, ricorda Jon Snow ripescando nella memoria una considerazione del maestro Aemon. “Talvolta il dovere è la morte dell’amore”, gli suggerisce Tyrion Lannister con l’amara consapevolezza di chi sa quanto può essere devastante il potere nelle mani sbagliate. È lo scambio di battute che, di fatto, apre alla morte di Daenerys Targaryen, la ...

Tristi per la fine de Il Trono di Spade? Arriva un sito per aiutare i fan a superare il “lutto” : Il Trono di Spade è terminato da qualche giorno, ma i fan sono ancora in lutto e non riescono a superare la fine della loro serie preferita. L'ultimo episodio, andato in onda domenica, ha raccolto pareri discordanti, tra gli elogi e la delusione. Non c'è dubbio che l'acclamato show targato HBO resterà per sempre negli annali della storia della televisione come uno dei migliori prodotti mai visti sul piccolo schermo. Come si evince, il finale ...

Il Trono di Spade 8 : pubblicata 'The Rains of Castamere' cantata da Serj Tankian : È stata pubblicata pochi giorni fa la versione di "The Rains of Castamere" cantata da Serj Tankian che fa parte della colonna sonora dell'ultima stagione de "Il Trono di Spade". La serie è giunta al capolinea lo scorso 19 maggio tra proteste, critiche e pareri favorevoli: senza dubbio, però, ciò che non dividerà gli spettatori sarà la colonna sonora. The Rains of Castamere "Il Trono di Spade" è arrivato finalmente al suo capitolo conclusivo: ...

Fine del Trono di Spade : arriva il supporto psicologico online : Il Trono di Spade è arrivato alla Fine. Dopo quasi un decennio in cui tantissime persone sono rimaste incollate agli schermi, in cui la passione verso le vicende dei Sette Regni è costantemente cresciuta e in cui gli spettatori hanno atteso, settimana dopo settimana una nuova puntata, la serie TV è arrivata al capolinea. Il Trono di Spade: le "Cronache" che ci hanno fatto sognare Tutti i fan, dopo i titoli di coda dell'ultimo episodio, sono ...

Con la fine de Il Trono di Spade si chiude un’era : cosa ha funzionato e cosa no nell’ultima stagione : Il Trono di Spade è finito per sempre, ed è tempo di tirare le somme: perché l'ultimo episodio ha deluso così tanto il pubblico? Teniamo a precisare che è un diritto e dovere legittimo che qualcosa possa non piacere; gli spettatori possono avere le proprie opinioni, e non per questo venire attaccati. La delusione per il finale de Il Trono di Spade è più che sentita. Nonostante quasi 20 milioni di americani si siano sintonizzati per guardare ...

Fan avvertiti - c'è il prequel del Trono di Spade : ecco cosa si sa - : Carlo Lanna Prime indiscrezioni sul prequel de Il Trono di Spade, la serie tv è prevista tra un anno, intanto a Belfast sono incorso le riprese Qualche giorno fa è calato il sipario sulla serie cult de Il Trono di Spade. Dopo 8 stagioni finalmente è stato scritto il destino dei sette regni di Westeros. Il franchise però non è finito qui perché già si pensa a un prequel. Il network americano della HBO, qualche tempo fa, ha ...

Nasce un sito internet per aiutare i fan dopo la fine de Il Trono di Spade - : Carlo Lanna dopo il finale de Il trono di Spade Nasce un gruppo di sostegno specializzato per i fan della celebre serie tv Domenica in America e lunedì in Italia è andato in onda l’ultimo episodio de Il trono di Spade, la serie cult di ultima generazione. Il finale di serie ha certamente diviso il pubblico, infatti non sono mancate le critiche pungenti, ma sicuramente nel cuore dei fan, è rimasto un vuoto incolmabile. In soccorso c’è ...

L'emozionante addio dei personaggi del Trono di Spade dopo la fine della serie : Tutto il mondo saluta il Trono di Spade. dopo l’episodio finale andato in onda tra domenica e lunedì, migliaia di fan hanno inondato i social di post tristi e dispiaciuti per l’addio di una serie che li ha appassionati per quasi un decennio. Ma non solo loro hanno gettato le loro emozioni in pasto a Facebook e Twitter. Anche i principali protagonisti della serie hanno condiviso i loro sentimenti al riguardo.Emilia Clarke, ...

I draghi sono l'unica cosa bella di questa ottava stagione del Trono di Spade (SPOILER) : Attenzione: allerta spoilerL’unica cosa bella di questa ottava stagione di Game of Thrones sono i draghi: l’arma letale, la “bomba atomica” di una guerra fantasy, che grazie alla loro presenza acquista magnificenza, visiva e narrativa. Imponenti, terrificanti, in grado di spazzar via eserciti con una sola fiammata, di costringere in ginocchio la più numerosa delle armate. draghi a tratti umanoidi, non ...

Il Trono di Spade : gli accessori da avere se sei un vero fan : E' finita un'era, la grande saga di Game of Thrones è giunta al termine. Dopo otto anni passati in piena suspense davanti...

Ecco come finisce il Trono di Spade (SPOILER) : Dopo otto Stagioni, 73 episodi e un Trono fuso, l’inverno è giunto alla fine – “Game of Thrones” è arrivato a conclusione. E come Tyrion (Peter Dinklage) che cammina tra le macerie di ciò che, grazie a Daenerys (Emilia Clarke), resta di Approdo del Re, è tempo di fare una stima dei danni.Ecco cosa succede alla fine di “Game of Thrones”:R.I.P. Daenerys TargaryenIl finale di ...

Record assoluto per episodio finale de Il Trono di Spade su Sky : Record assoluto per l’episodio finale de “Il Trono di Spade” su Sky: l’ultimo episodio della serie cult HBO, trasmesso in versione originale sottotitolata in contemporanea con gli Stati Uniti alle 3 nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio su Sky Atlantic, riproposto in serata sullo stesso canale e disponibile on demand, è stato visto nel complesso da oltre 1 milione...

"Brienne" aveva predetto il finale del Trono di spade 2 anni fa (e "Jaime" l'aveva derisa) : Attenzione: allerta spoilerPer chi ha seguito le otto stagioni di Game of Thrones, una domanda più di tutte era in attesa di risposta: chi siederà infine sul Trono di spade? Chi governerà dunque sui sette regni di Westeros?Rispondere e lanciarsi in conclusioni azzeccate non era semplice, visti i continui colpi di scena a cui la serie ha abituato i fan. I contendenti erano tanti e altrettanti i protagonisti che pur non ...

Il Trono di Spade 8 - i meme più divertenti sul finale : Il Trono di Spade è finito davvero, dobbiamo farcene una ragione. Con la messa in onda dell’ultimo episodio anche in versione doppiata su Sky Atlantic lunedì 20 maggio, i fan di GOT possono salutare definitivamente Jon Snow e compagnia. L’addio è stato particolarmente sentito anche da parte degli attori, ma nulla è più forte dello scontento sul finale della serie. Un disappunto in parte inevitabile, ...