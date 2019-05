Il Senato della Louisiana ha approvato un emendamento costituzionale che nega il diritto

Il Senato si mobilita per De Rossi : “A tutela della passione popolare” : Domani, mercoledì 22 maggio, alle ore 17.00 presso la sala del Senato di Sant’Ivo alla Sapienza, Corso Rinascimento 40, si terrà un incontro organizzato dai Roma Club Palazzo Madama e Montecitorio per fare il punto sulla situazione creatasi all’indomani del mancato rinnovo contrattuale da parte della Società a Daniele De Rossi. “Si tratta – hanno spiegato i promotori dell’iniziativa – di dare voce alla ...

Lunedì 29 aprile - la Biblioteca del Senato di piazza della Minerva - a Roma - ospiterà l'evento 'Garibaldi agricoltore a Caprera'. : Una esperienza di economia circolare" Programma Inizio evento: ore 15.00 Saluti istituzionali: sen. Gianni Marilotti Saluti introduttivi: Serafina Mascia della F.A.S.I. Evento diviso in tre ...

Renzi - da “Noi non utilizziamo aggressioni verbali” a “Grillo fai schifo”. Il blob della giravolta del Senatore di Rignano : “Non ci permetteremo di utilizzare il metodo di aggressione verbale che voi avete avuto, perché siamo un’altra cosa”. Esordiva così a palazzo Madama, appena qualche mese fa, il senatore semplice Matteo Renzi, per rimarcare la distanza dalla politica di aggressiva messa in campo da Lega e Movimento 5 Stelle. Renzi è impegnato in questi giorni in una dura offensiva legale contro tutti i suoi detrattori, ha promesso e presentato ...

Giorgia Latini - vicepresidente della Commissione Cultura alla Camera : 'Il Senatore del Pd Verducci ha dell'incredibile - è in campagna ... : Così l'onorevole della Lega Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati.

Greta Thunberg - oggi in Senato ho visto tutta l'ipocrisia della vecchia politica : Ringrazio Greta per la sua testimonianza, ma, con tutto il rispetto per lei e per il suo impegno, la politica oggi presente in tutti i suoi massimi esponenti non dovrebbe avere bisogno di nessun ...

Greta Thunberg - oggi in Senato ho visto tutta l’ipocrisia della vecchia politica : L’iniziativa della 16enne svedese Greta Thunbeg è lodevole. Il suo è un grido d’allarme sincero, sentito da tanti giovani traditi da un modello economico e da una politica compiacente che ci ha messo dinanzi a un bivio storico fondamentale: il cambiamento o l’autodistruzione. Del resto gli scienziati sono chiari, uno studio dell’Ipcc dell’Onu (il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite) afferma che se non blocchiamo subito le emissioni di ...

GIUSEPPE CIARRAPICO È MORTO/ Ex Senatore Pdl : il cordoglio della destra italiana : GIUSEPPE CIARRAPICO è MORTO all'età di 85 anni in quel di Roma: è stato un noto imprenditore e uomo politico. Ecco la sua storia in breve

Le "coincidenze" della famiglia Casellati. Il Fatto racconta l'incrociarsi dei viaggi del presidente del Senato e le carriere dei figli : Una lunga scia di "coincidenze" tra il ruolo del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e le carriere professionali dei suoi due figli, Alvise e Ludovica. Vengono messe in fila da un articolo del Fatto Quotidiano che racconta come la carriera dei due figli, uno ex avvocato d'affari a New York oggi direttore d'orchestra, l'altra ex dipendente di Publitalia, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset, oggi "appassionata di ...

Simone Pillon; il Senatore ultrà della famiglia sotto processo per omofobia : Il leghista: “L’Arcigay fa adescamento nelle scuole”. E oggi via alla discussione della legge sull’affido condiviso di cui è autore