Il parlamento dello stato di New York ha approvato una legge che consentirà di consegnare

ilpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) L’Assembleadi Newhaun disegno dicheal Congresso degli Stati Uniti di ottenere le dichiarazioni statali dei redditi del presidente Donald Trump, che risiede a New. Finora il presidente si è

berlusconi : Per quanto mi riguarda preferisco che il Capo dello Stato opti per nuove elezioni. Ma sappiamo che molti parlamenta… - ivanscalfarotto : La lettera del Ministro @riccardo_fra al @Corriere non alleggerisce di un grammo la gravità dello strappo costituzi… - ilposticino : Il parlamento dello stato di New York ha approvato un disegno di legge che consentirà al Congresso di ottenere le d… -