Il nuovo trailer di The Sinking City ci immerge nelle atmosfere corrotte e inquietanti

Baldo è l'avventura dello studio italiano NAps Team che si ispira a Zelda e allo Studio Ghibl e che si mostra in un nuovo trailer : Lo Studio italiano NAps Team ha annunciato il suo nuovo progetto intitolato Baldo. Di che titolo si tratta? Ebbene, si tratta di un'avventura ispirata allo stile visivo dello Studio Ghibli e a Zelda, il tutto condito da una grafica in cel shading.Baldo è previsto in uscita su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e IGN ci ha fornito uno sguardo al gioco pubblicando un nuovo gameplay trailer, visibile qui sotto, che mostra i personaggi e i ...

Toy Story 4 - ecco il nuovo trailer del film : http://www.youtube.com/watch?v=Pl9JS8-gnWQ Mancano oramai poche settimane al debutto di Toy Story 4, la nuova pellicola diretta da Josh Cooley e che rappresenta il quarto capitolo della saga animata Disney Pixar con protagonisti dei giocattoli animati. Alla fine della precedente pellicola, uscita nel 2010, Woody, Buzz Lightyear e gli altri compagni erano stati affidati a una nuova proprietaria, Bonnie, ma la tranquillità acquisita non era ...

«Toy Story 4» : il nuovo trailer - fra nostalgia e risate : Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Se c’è una cosa a cui i giocattoli sono abituati è il pericolo. Lo sanno bene Woody, Buzz Lightyear, Slinky e tutti gli amici che un tempo appartenevano a Andy, nel frattempo cresciuto e andato al college, e ora a Bonnie, protagonista di un passaggio di consegne che aveva fatto commuovere i fan nel terzo film. Ora, in Toy Story 4, al cinema dal 26 giugno, è tempo ...

C’era una volta… a Hollywood : rilasciato il nuovo trailer italiano : Il premio Oscar Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie protagonisti nel trailer italiano di C’era una volta… a Hollywood, il nono film diretto da Quentin Tarantino. Ambientato nella Los Angeles del 1969, il nuovo lungometraggio del regista e sceneggiatore premio Oscar segue le vicende dell’attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). I due cercheranno di farsi strada in una Hollywood ...

Pathologic 2 : un nuovo trailer ci mostra alcune chicche legate al gameplay : Tramite un recente comunicato stampa, il team di Tiny Build ha annunciato la pubblicazione di uno trailer di Pathologic 2. Il video ci porta alla scoperta di alcune chicche legate al gameplay di quest'avventura dalle tinte horror."Signore e signori! Ormai manca solo una settimana all'arrivo di Pathologic 2 su Steam. Visto che tutti voi lo state aspettando con ansia, abbiamo qualcosa di eccitante da condividere: un nuovo trailer che porta alla ...

La beta di Call of Duty : Mobile disponibile su Android : si celebra il lancio con un nuovo trailer : Un paio di mesi fa, Activision ha annunciato un nuovo Call of Duty per piattaforme Mobile, Call of Duty: Mobile, che è essenzialmente un porting del gioco in precedenza disponibile solo per il mercato cinese, Call of Duty: Online. Quando il gioco è stato inizialmente annunciato, è stato anche rivelato che avrebbe ricevuto una beta durante l'estate e sembra che quel momento sia finalmente arrivato.Mentre i dettagli su quali paesi fanno parte del ...

Il nuovo trailer di Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 introduce il clan Toreador : Il clan Toreador di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato rivelato da Paradox Interactive, riporta VG247.com.Conosciuto anche come clan of the Rose, i Toreador sono "creatori di arte e bellezza" e questi non morti corporei conducono uno stile di vita piuttosto edonistico in Bloodlines 2.Uno dei più grandi clan della città, i membri sono ossessionati dalla bellezza e vantano artisti, architetti, poeti e cantautori tra le loro fila.Leggi ...

Haohmaru si mostra nel nuovo trailer di Samurai Shodown : In questo periodo SNK sta pubblicando una serie di filmati al fine di presentare al pubblico i vari personaggi del picchiaduro Samurai Shodown, oggi è il turno dello spadaccino Haohmaru.Come riporta Gamingbolt, Haohmaru è stata una presenza fissa in tutti i capitoli della serie, persino in quello d'esordio, pubblicato nel lontano 1993. Solitamente viene indicato come protagonista indiscusso della serie, è uno spadaccino che viaggia per il mondo ...

Blood and Truth si mostra nel nuovo trailer italiano : Se siete in cerca di nuova avventure da vivere su PlayStation VR vi farà felici sapere che Sony London Studio ha appena lanciato il primo trailer di Blood & Truth, il loro nuovo gioco per la fortunata periferica PS4.In poche parole si tratta di un titolo con l'anima action degli sparatutto su binari, il tutto guarnito di una storia di livello e ricchezza di effetti speciali soddisfacenti.Nel trailer possiamo fare conoscenza con Ryan Marks, ...

Blood and Truth si mostra nel nuovo trailer in italiano : Se siete in cerca di nuova avventure da vivere su PlayStation VR vi farà felici sapere che Sony London Studio ha appena lanciato il primo trailer di Blood & Truth, il loro nuovo gioco per la fortunata periferica PS4.In poche parole si tratta di un titolo con l'anima action degli sparatutto su binari, il tutto guarnito di una storia di livello e ricchezza di effetti speciali soddisfacenti.Nel trailer possiamo fare conoscenza con Ryan Marks, ...

La "minaccia globale" di Ghost Recon Breakpoint al centro del nuovo trailer dedicato alla storia : Ghost Recon Breakpoint promette un'impostazione narrativa differente da quella che abbiamo visto nel suo immediato predecessore, Wildlands. Ci dirigeremo con i Ghost sull'isola chiamata Auroa, di proprietà dell'imprenditore miliardario Jace Skell, proprietario della Skell Technology, la società principale produttrice di armi e AI letali.Il nuovo story trailer dell gioco pubblicato da Ubisoft e riportato da Gamingbolt, che puoi vedere qui sotto, ...

Samurai Shodown : confermata la data di uscita in occidente con un nuovo trailer : Se anche voi stavate aspettando di conoscere la data di uscita (in occidente) del picchiaduro Samurai Shodown, allora questo è il vostro giorno fortunato, è infatti stato confermato che i giocatori occidentali potranno godersi il titolo a partire dal 25 giugno.Come riporta VG247, tale data vale però soltanto per le versioni PS4 ed Xbox One, visto che gli utenti Nintendo Switch e PC dovranno attendere fino al prossimo autunno. SNK ha inoltre ...

Il nuovo trailer di Warhammer : Chaosbane è dedicato al bestiario : Warhammer: Chaosbane è l'imminente RPG di Bigben e Eko Software. In un recente video, ci viene offerta l'occasione di dare uno sguardo a come sono stati creati i mostri presenti nel gioco, riporta Dualshockers.L'universo di Warhammer è enorme e pieno di innumerevoli mostri da uccidere. Per la prossima uscita di Warhammer: Chaosbane, i team di Eko Software e Bigben Interactive hanno scavato negli archivi e tirato fuori 70 mostri diversi che ...

L'atteso Death Stranding sta per ricevere un nuovo trailer? : Come segnala IGN, probabilmente uscirà presto un nuovo trailer di Death Stranding, anche se non sappiamo quando.Hideo Kojima ha pubblicato una nuova foto sul suo account Twitter di due monitor, con uno schermo che mostra il logo Death Stranding e l'altro con alcuni software di editing video.L'immagine include lo stesso Kojima che sfoggia occhiali da sole con la schiena rivolta a entrambi i monitor. Con le figure di God of War in primo piano ...