Il nuovo GRID si mostra in uno spettacolare video gameplay

Il nuovo capitolo di GRID si mostra in questo trailer di annuncio - attivi i pre-order : Il nuovo capitolo di GRID sta per approdare su PC, PlayStation 4 ed Xbox One a partire dal 13 settembre. Per l'occasione Codemasters ha pubblicato il primo filmato di annuncio.Come vi abbiamo annunciato ieri, questo sarà il quarto capitolo della serie ed offrirà un'intensa azione che attraversa quattro continenti in alcune delle strade e circuiti più famosi del mondo.La novità di quest'anno è che il gioco è stato sviluppato anche grazie ...