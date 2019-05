Il commovente ricordo di Morgan sul papà

Tragedia di Superga - il commovente ricordo di un tifoso : 'Una squadra così non tornerà' : ... il ricordo commovente di un tifoso granata, Giovanni Sandrin , classe 1948: ' Anche anni dopo la Tragedia del Grande Torino era di attualità, anche oggi continuano a sfornare libri, spettacoli, ...

Tragedia di Superga - il commovente ricordo di un tifoso : “Una squadra così non tornerà” : Il 4 maggio il mondo del calcio si fermerà come ogni anno, alle 17:03, per commemorare il Grande Torino; il ricordo commovente di un tifoso granata, Giovanni Sandrin, classe 1948: “Anche anni dopo la Tragedia del Grande Torino era di attualità, anche oggi continuano a sfornare libri, spettacoli, documentari. Era una squadra leggendaria, mio padre arrivò dal Veneto già tifoso del Torino e naturalmente mi trasmise la passione per ...

Tragedia Superga - il commovente ricordo di Sandro Mazzola : ”Non so ancora come passero’ quel giorno, di solito non ci penso: come sempre, decidero’ all’ultimo”. Sono passati 70 anni dalla Tragedia di Superga, Sandro Mazzola quel 4 maggio del 1949 aveva 7 anni, suo padre Valentino era il capitano della squadra. In quell’aereo che trasportava tutta la squadra di ritorno da una trasferta a Lisbona per l’amichevole contro il Benfica morirono 31 persone: i ...

Marco Bocci in lutto - il ricordo commovente di Laura Chiatti : «Ama la vita ogni volta che stai per morire» : lutto nella famiglia di Marco Bocci e Laura Chiatti. È l’attrice a pubblicare un post su Instagram in cui ricorda la persona scomparsa e i suoi insegnamenti. È accaduto tutto nelle ultime ore: si è spenta Giuliana, la zia di Marco Bocci e la mamma di Gianluca, che era salito sul palco di “Amici” insieme al cugino l’anno scorso. I due si erano esibiti in un ballo, per una sfida contro gli altri due giudici, Ermal Meta e ...