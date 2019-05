I nuovi Google Glass sono in vendita a 999 dollari ma non per tutti

Google si impegna a migliorare il benessere digitale con nuovi strumenti e consigli : Come l'anno scorso, anche durante il Google I/O 2019 il colosso di Mountain View ha dedicato del tempo per discutere su come i suoi utenti possono trovare un equilibrio utilizzando la tecnologia in modo più intenzionale. La scorsa settimana la società ha annunciato che Family Link distribuirà nuove funzionalità che consentono ai genitori di perfezionare i limiti di tempo, inoltre ha reso disponibile su wellbeing.Google dei suggerimenti e ...

Google Pixel 3a : nuovi dettagli su jack per le cuffie - produzione e ottimizzazione della fotocamera : A margine di Google I/O 2019, il product manager Soniya Jobanputra si è soffermata su alcuni aspetti relativi ai Google Pixel 3a e Pixel 3a XL L'articolo Google Pixel 3a: nuovi dettagli su jack per le cuffie, produzione e ottimizzazione della fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Google svela nuovi dettagli sulla Modalità Desktop di Android Q : Con Android Q il team di Google continua a lavorare sull'espansione di questo sistema operativo oltre i tradizionali fattori di forma L'articolo Google svela nuovi dettagli sulla Modalità Desktop di Android Q proviene da TuttoAndroid.

Google amplia i servizi per la casa intelligente con nuove azioni e nuovi tipi di dispositivi inseguendo Amazon : Gli sviluppatori di azioni per i prodotti di casa intelligente di Google ora possono utilizzare 3 nuove azioni e 16 nuovi tipi di dispositivi come sistemi di sicurezza, porte da garage e scaldabagni. La documentazione è stata ora condivisa pubblicamente da Google, tramite un progetto di esempio su GitHub per supportare gli sviluppatori. Google ha inoltre annunciato al Google I/O 2019 che il numero di dispositivi domestici intelligenti ...

Google : presentati i nuovi Pixel 3a - la tecnologia di Big G ad un prezzo alla portata di tutti [GALLERY] : Nel corso della conferenza I/O 2019, Google ha lanciato due nuovi smartphone: Pixel 3a e Pixel 3a XL versioni più economiche dei fratelli maggiori lanciati nel 2018. Il design è quello tipico della serie Pixel con una scocca a due toni, le colorazioni disponibili tre: nero, bianco e viola tenue. Le batterie sono da 3000 mAh per il 3a e da 3700 mAh per il fratello maggiore 3a XL, con una carica rapida che promette 30 ore con una singola ricarica ...

Google Search cambia : realtà aumentata e nuovi risultati approfonditi : ... 2019-05-07T21:45:30+00:00 da Francesco Marino Francesco Marino Giornalista esperto di tecnologia, da oltre 20 anni si occupa di innovazione, mondo digitale, hardware, software e social. È stato ...

Google Pixel 3a - presentati i nuovi smartphone low cost di Big G : ... come sull'intera gamma Pixel, è disponibile la funzione di realtà aumentata in Google Maps che consente quando si è in giro per la città di vedere le indicazioni a piedi sovrapposte al mondo reale e ...

Dai nuovi Pixel a Android Q - tutte le novità che sta per lanciare Google : (Foto: Google) Quali sono le novità che potremmo attenderci dal prossimo Google I/O 2019 programmato dal 7 al 9 maggio prossimi? Mancano ormai circa 24 ore all’atteso appuntamento all’anfiteatro all’aperto Shoreline Amphitheatre proprio presso Mountain View e saranno svelate diverse novità in campo software e di prodotti. Le anticipazioni sono sopraggiunte in modo quasi torrenziale nelle ultime settimane, dunque è difficile che ...

Google conferma l’imminente arrivo di nuovi dispositivi Android TV con un nuovo Play Store : Google conferma il proprio impegno su Android TV, che presto sarà disponibile su nuovi hardware e che riceverà un Play Store tutto nuovo. L'articolo Google conferma l’imminente arrivo di nuovi dispositivi Android TV con un nuovo Play Store proviene da TuttoAndroid.

Wall Street colleziona nuovi record ma Google perde colpi : Date queste premesse, è scontato che la Banca centrale confermerà la politica espansiva che ha consentito di ribaltare la tendenza dei listini, anche se, per la verità, l'economia reale stenta a ...

Google Duo testa le videochiamate di gruppo - Instagram aggiunge i nuovi quiz nelle storie e Snapchat migliora l’esperienza per Android : Le videochiamate di gruppo sono state individuate nei test di Google Duo lo scorso dicembre e ora la funzionalità è disponibile in alcuni paesi selezionati come l'Indonesia e attualmente supporta un massimo di quattro partecipanti. A partire da ieri gli utenti Instagram possono utilizzare il nuovo adesivo del quiz nelle storie per chiedere ai loro amici e follower di rispondere a una domanda tramite scelta multipla. Gli utenti Andoid di ...

A breve sarà la stessa Google ad invitarvi a provare nuovi motori di ricerca e browser su Android : Google cambia la propria politica per la scelta dei motori di ricerca e dei browser su Android in seguito alla multa della Commissione Europea. L'articolo A breve sarà la stessa Google ad invitarvi a provare nuovi motori di ricerca e browser su Android proviene da TuttoAndroid.

Google - il 7 maggio saranno svelati i nuovi Pixel : Il 3a e 3a XL durante la Conferenza degli sviluppatori verranno presentati gli smartphone di fascia media con fotocamera singola

Google Pixel 3a e 3a XL non sono esattamente “borderless” in questi nuovi render : Google Pixel 3a e Pixel 3a XL sarebbero i protagonisti di questi nuovi render, che ritraggono gli smartphone da tutte le angolazioni con una cover trasparente. L'articolo Google Pixel 3a e 3a XL non sono esattamente “borderless” in questi nuovi render proviene da TuttoAndroid.