I cinesi di Zte ci spiegano la cybersicurezza | il problema semmai sono i gialloverdi

ilfoglio

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Roma. La sede romana di Zte, il colosso delle telecomunicazioni cinese, occupa quattro piani di un edificio su via Laurentina, un palazzo che ospita anche alcuni uffici della tedesca Siemens, della spagnola Corporate real estate advisor e della californiana Tibco Software Inc. Ieri qui si è tagliato

numeri_a_caso : @FPaffy @lubu63 Ma poi mi chiedo, Xiaomi e Zte sono cinesi buoni o semplicemente hanno poche quote di mercato rispetto a #Huawei? - sandro_frigerio : Ma non si dice mai che i cinesi (Huawei e Zte) erano già Stati esclusi dal Congresso nel 2011 per quanto riguarda l… - grossofanken : @giulioenrico @giuliapompili Pragmatica la linea del Governo con GoldenPower. I cinesi nn stanno lontani e da anni.… -