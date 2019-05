I 50 anni del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco

Due anni dall’attentato di Manchester al concerto di Ariana Grande - il ricordo della popstar prima del ritorno in città : Sono trascorsi due anni dall'attentato di Manchester al concerto di Ariana Grande, quando nella serata del 22 maggio 2017 un uomo si fece esplodere azionando un ordigno a chiodi al termine di un live della popstar alla Manchester Arena: il bilancio finale fu di 23 vittime, incluso l'attentatore, perlopiù giovanissime. Per numero di morti si è trattato del peggior attacco terroristico avvenuto nel Regno Unito dagli attentati di Londra del luglio ...

Denuncia la scomparsa della figlia di 10 anni - ma la polizia non fa nulla : trovata stuprata e uccisa : Farishta Mohmand, una bimba di 10 anni, è stata violentata e uccisa ad Islamabad. Il padre aveva Denunciato subito la sua scomparsa, ma la polizia per diversi giorni non ha attivato le ricerche della piccola. La morte di Farishta ha commosso il Paese e scatenato le proteste contro le autorità. In Pakistan, solo nel 2018, sono stati uccisi 92 bambini.

Motori- Jeep Wrangler nuova generazione - nominata "4×4 dell'anno" per la sesta volta in 34 anni. : Si espande l'eccezionale palmarès della mitica Jeep Wrangler, la nuova generazione conquista per la sesta volta il titolo di "4×4 dell'anno" La nuova generazione della Jeep Wrangler – la JL – è stata eletta "4×4 dell'anno 2019" da una giuria composta da esperti lettori e redattori della rivista francese specializzata 4×4 Magazine. La Wrangler è il sesto modello Jeep ad ...

Il populista Nigel Farage approfitta della crisi politica britannica : La vicenda del Regno Unito dimostra che quando i partiti perdono di vista la loro missione, anche le democrazie più solide aprono la porta agli avventurieri. Leggi

"Radio Sportiva" - clamoroso : "Guardiola è della Juve - firma per 4 anni" : Guardiola Juventus, un binomio da sogno nel cassetto il quale potrebbe concretizzarsi in maniera immediata nel corso della prossime settimane. Di fatto, secondo quanto riportato da "Radio Sportiva", Pep Guardiola avrebbe raggiunto un accordo totale con la società bianconera per un contratto di 4 anni. Una notizia trapelata nelle ultime ore dopo l'incontro a Milano

Radio Sportiva : 'Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus - contratto di 4 anni' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Dopo l'addio, annunciato in conferenza stampa, di Massimiliano Allegri, è iniziata la corsa alla panchina bianconera. Didier Deschamps, uno dei nomi circolati negli ultimi giorni, ha annunciato di non volere lasciare la Nazionale francese e si è tirato fuori dalla corsa. Si è parlato anche di Maurizio Sarri, allenatore che non è certamente gradito ai vertici del Chelsea, ...

Maradona - presunto figlio segreto di 17 anni : 'Voglio test del DNA' e Diego Jr dice 'Si' : Il grande Diego Armando Maradona potrebbe avere un figlio segreto di 17 anni che ora chiede il test del DNA per trovare la sua vera identità. Questo, almeno, è ciò che pretende un ragazzo argentino quasi maggiorenne di nome Santiago Lara, che avrebbe deciso di andare a fondo sulle proprie origini. Il figlio segreto di Maradona prova a farsi riconoscere attraverso il DNA Questa la strategia del ragazzo argentino di 17 anni che presume di essere ...

È morto a 70 anni Niki Lauda - leggenda della Formula Uno : Niki Lauda addio: il campione della Formula Uno è morto lunedì in Svizzera all'età di 70 anni. Ad annunciarlo la famiglia del pilota con un annuncio pubblicato su siti...

Niki Lauda è morto : la leggenda della Formula Uno aveva 70 anni. Con la Ferrari vinse due campionati del mondo : Niki Lauda è morto: il campione della Formula Uno aveva 70 anni. Ad annunciarlo la famiglia del pilota con un annuncio pubblicato su siti specializzati: "Con grande tristezza,...

Shenzhen - la megalopoli che non esisteva 40 anni fa oggi è il simbolo della smart city : Il quartier generale di Huawei a Shenzhen (Xiaolu Chu/Getty Images) Shenzhen (Cina) – Dal 115esimo piano del Ping An finance center Shenzhen si vede piccola piccola. È il quarto grattacielo più alto al mondo ed è stato tirato su nel 2017, giusto in tempo per festeggiare il quarantesimo compleanno della città. “Prima qui non c’era niente: solo baracche e pescatori”, viene spiegato ai turisti che provano a sbirciare la metropoli ...

"L'uomo del giorno" George Best - 73 anni fa nasceva il quinto Beatle : un talento purissimo rovinato dagli eccessi : Avete mai visto una città che ha dato il nome del suo aeroporto a un calciatore? Ce ne sono due: quello di Madeira (intitolato a Cristiano Ronaldo nel 2016) e quello di Belfast (Nord Irlanda) dedicato a George Best. Irriverente e contemporaneo, irresistibile, questo era George Best. Ha vissuto la parabola dei più grandi: vertiginosa e con il destino segnato; è stato ricco, famoso e pieno di donne. Celebri la sue frasi "Ho speso gran ...

DIRETTA/ Cittadella Benevento - risultato 1-0 - streaming DAZN : sanniti in difficoltà : DIRETTA Cittadella Benevento playoff di Serie B streaming video DAZN: cronaca live della partita che si gioca al Tombolato, andata della semifinale.

Caso Pamela Prati - Eliana Michelazzo in un video di 10 anni fa : "Ho visto che qualcuno ha dubitato del mio matrimonio..." : Eliana Michelazzo, oramai ex agente di Pamela Prati, sarà protagonista della puntata speciale di Live - Non è la D'Urso che andrà in onda domani sera, su Canale 5.Alcune dichiarazioni dell'agente ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono già state rese note: la Michelazzo, infatti, ha messo in forte dubbio, scriviamo così, sia l'esistenza di Mark Caltagirone, il futuro sposo di Pamela Prati, che quella di Simone Coppi, suo compagno da ...

VIDEO Roger Federer torna al Roland Garros dopo 4 anni - i primi allenamenti del Maestro a Parigi : Roger Federer è pronto per tornare al Roland Garros dopo quattro anni di assenza. Il Maestro parteciperà al secondo Slam stagionale dopo addirittura quattro anni di assenza, era infatti dal 2015 che lo svizzero non si esibiva sulla terra battuta della capitale francese e questa volta cercherà di fare saltare il banco per provare ad alzare al cielo quel trofeo vinto soltanto una volta (2009). Il 37enne oggi ha avuto il primo approccio con i campi