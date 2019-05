Huawei | Tajani | ' no uso telecamere che violano privacy'

liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Roma, 22 mag. (AdnKronos) - No all'utilizzo delledi videosorveglianzaper i rischi di violazione della. Lo dice il vicepresidente di Forza Italia, Antonio, in occasione della presentazione delle proposte del partito sulla sicurezza a Roma. "Non affiderei i dati a Hu

semeraro_g : RT @Il_Vitruviano: @Capobianco2005C @nadia96966280 @alexdelprete @filippo_nesi @MinutemanItaly @populista375 @ItalianPolitics @LucaMainoldi… - ItalianPolitics : RT @Il_Vitruviano: @Capobianco2005C @nadia96966280 @alexdelprete @filippo_nesi @MinutemanItaly @populista375 @ItalianPolitics @LucaMainoldi… - destebanica : RT @Il_Vitruviano: @Capobianco2005C @nadia96966280 @alexdelprete @filippo_nesi @MinutemanItaly @populista375 @ItalianPolitics @LucaMainoldi… -