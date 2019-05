Huawei sfida Trump e Google | pronti con il piano B

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il giorno dopo il voltafaccia dirilancia laal gigante della Silicon Valley e alla Casa Bianca, dicendosi determinata a reagire e a trasformare quello che viene considerato come un “tradimento” in una opportunità di crescita. La casa di Shenzhen è pronta infatti a tirare fuori dal cassetto ilB a cui con lungimiranza lavora da tempo, almeno dal 2012: quello di un sistema operativo tutto suo, alternativo ad Android. E poco importa se l’amministrazione statunitense nelle ultime ore ha fatto una parziale retromarcia, concedendo una tregua di 90 giorni, fino al 19 agosto, per bloccare definitivamente la fornitura di beni e servizi al colosso cinese.“Gli Stati Uniti sottovalutano le nostre capacità”, è l’avvertimento lanciato dal fondatore di, Ren Zhengfei, assicurando come “la ...

