Honor 20 e Honor 20 Pro | svelata la nuova generazione di smartphone del brand cinese

Spunti d’interesse con Honor 20 - Honor 20 Pro e Honor 20 Lite : scheda tecnica - prezzo e uscita in Italia : L’attesa presentazione a Londra dei tanto attesi Honor 20 e Honor 20 Pro è finalmente avvenuta, come avete notato dalla diretta che abbiamo condiviso in queste ore. L'evento si è appena concluso ed il produttore ha mostrato al mondo intero i nuovi dispositivi del sottobrand Huawei che ormai già da qualche tempo sta camminando da solo verso la strada del successo. Il marchio Honor è infatti cresciuto notevolmente nell’ultimo anno, grazie a ...

Honor 20 : tre nuovi smartphone con design ipnotico e ottime prestazioni : Alzare l’asticella della qualità senza alzare troppo il prezzo. L’operazione fatta da Honor con la nuova Serie 20 annunciata a Londra segue questa filosofia, ma rispetto agli anni passati il loro smartphone di fascia media oggi costa 100 euro in più (anche se la qualità non si discute). Non è un caso che rispetto a quanto successo finora Honor abbia deciso questa volta di calare 3 assi invece di puntare su un solo dispositivo. L’e-brand cinese ...

Honor 20 e 20 Pro - ecco i nuovi smartphone che costano 499 e 599 euro : Oggi a Londra si è tenuta la conferenza europea di presentazione dei nuovi smartphone Honor 20 e Honor 20 Pro, modelli al top di gamma che hanno diversi punti in comune con i top di gamma Huawei P30 e P30 Pro, abbinate a cifre più contenute (rispettivamente 499 e 599 euro per Honor 20 e Honor 20 Pro). Diamo un’occhiata nel dettaglio ai nuovi prodotti. Honor 20 Pro La variante Pro del nuovo Honor 20 costa 599 euro ed è caratterizzata da uno ...

Honor 20 e 20 Pro : caratteristiche - data di uscita e prezzo : Ad un giorno di distanza dalla presa di posizione di Google che ha tagliato fuori Huawei da Android, Honor – brand indipendente ma di proprietà dell'azienda di Shenzhen – annuncia due nuovi smartphone, che potrebbero essere tra gli ultimi dispositivi in calendario ad avere Android nella versione commerciale, ossia con Play Store e tutta la galassia di app di Big G pre-installate. I nuovi Honor 20 e Honor 20 Pro fanno ...

Oggi la presentazione per Honor 20 e Honor 20 Pro in streaming : orario e verità sugli aggiornamenti? : Siamo arrivati al grande giorno, con Honor 20 e Honor 20 Pro protagonisti. In programma, Oggi 21 maggio, la presentazione dei due smartphone Android, per i quali abbiamo già speso parole importanti nella giornata di ieri, in attesa dell'evento che si terrà a Londra nel pomeriggio. Proviamo dunque a riepilogare tutte le informazioni raccolte fino a questo punto per seguire la diretta streaming, senza tralasciare una parentesi alla vicenda che ...

Ancora 90 giorni di aggiornamenti Huawei e Honor senza alcun blocco - la proroga USA rinnovabile? : Un gran polverone è stato sollevato ieri sugli aggiornamenti Huawei e Honor dopo la notizia dell'inclusione del produttore dei device dei due brand in una lista nera di società che non potranno ottenere supporto hardware e softwre da realtà americane. Come conseguenza Google non fornirà più direttamente i propri aggiornamenti (se non i servizi di sicurezza) al brand cinese per il quale non resterebbe altro da fare se non accedere alla versione ...

La nuova serie Honor 20 non avrà limitazioni su Android : Per cogliere le dimensioni del disagio in casa Huawei dopo il bando delle forniture di software e hardware deciso dai produttori statunitensi per ottemperare alle misure varate dall'amministrazione Trump, basterà aspettare questo pomeriggio. Da circa un mese Honor, la casa produttrice di smartphone di fascia media, spin-off del colosso cinese, ha messo in agenda la presentazione della serie 20 e la ...

Stop agli aggiornamenti Huawei e Honor? Risponde pure la divisione italiana ma è tanto il non detto : A conclusione di questa frenetica giornata la domanda imperante è solo una: è vero Stop agli aggiornamenti Huawei e Honor per gli esemplari dei due brand tanto diffusi sul nostro territorio? Il mancato supporto Google, a causa delle ultime mosse del governo Trump con le quali l'azienda cinese è stata inclusa in una vera e propria lista nera, rischia di avere delle conseguenze importanti e ora una riscontro ufficiale sulla reale situazione giunge ...

