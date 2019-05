Honda - Una settimana con la CR-V Hybrid Day 3 - VIDEO

Honda - Una settimana con la CR-V Hybrid [Day 2] - VIDEO : Protagonista del diario di bordo di questa settimana è la Honda CR-V 2.0 Hev executive Ecvt Awd, una Suv dotata di un sistema ibrido molto particolare. A un motore 2.0 benzina da 145 CV, infatti, si abbina un elettrico da 135 kW, ma è linterazione tra loro e le ruote la vera peculiarità di questauto. Esternamente è tutta nuova e ora appare molto più aggressiva grazie a frontale e parafanghi più carichi di volume. Anche posteriormente ha ...

Honda - Una settimana con la CR-V Hybrid [Day 1] - VIDEO : Protagonista del diario di bordo di questa settimana è la Honda CR-V 2.0 Hev executive Ecvt Awd, una Suv dotata di un sistema ibrido molto particolare. A un motore 2.0 benzina da 145 CV, infatti, si abbina un elettrico da 135 kW, ma è linterazione tra loro e le ruote la vera peculiarità di questauto. Esternamente è tutta nuova e ora appare molto più aggressiva grazie a frontale e parafanghi più carichi di volume. Anche posteriormente ha ...

LEGO - 320 mila mattoncini per riprodurre una Honda Civic Type R [FOTO e VIDEO] : LEGO, la replica in scala reale della Honda Civic Type R ha richiesto oltre 320 mila mattoncini e 1.300 ore di lavoro Le repliche delle autovetture fatte con i LEGO stanno diventando sempre più di tendenza, e noi siamo più che felici di condividere dettagli video e foto di queste creazioni altamente dettagliate realizzate da centinaia di migliaia di mattoncini. In questo caso è una Honda Civic Type R ad essere stata interamente costruita ...