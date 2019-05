His Dark Materials | trama | cast e teaser della serie tv Dove vederla

termometropolitico

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Histv.Pochi giorni fa, HBO ha pubblicato ilprima stagione di His, una delleTV più attese del 2019, basata sull’omonima trilogia di romanzi scritta da Philip Pullman. In Italia, la saga, conosciuta con il titolo Queste oscure materie, comprende La bussola d’oro, La lama sottile e Il cannocchiale d’ambra, pubblicati tra il 1995 e il 2000. Ecco la, ile il, e quando usciranno i primi episodi. HisLaracconta la storia di Lyra Belacqua, una bambina di 11 anni allegra e brillante cresciuta a Oxford, in Inghilterra. Lyra vive in un mondo parallelo in cui a ogni essere umano è affiancato un alter ego, un daimon sotto forma animale. La sua vita felice viene stravolta quando scopre l’esistenza di ...

