Haftar a Macron:cessare fuoco? Non ora

Il generale libico, ricevuto dal presidente francese, si è detto pronto a fare "un primo passo" verso una pausa delle ostilità in Libia, sotto l'egida dell'Onu. Lo si apprende da fonti dell'Eliseo.non ha però preso impegni precisi sulla ripresa del dialogo. Anzi ha poi aggiunto che in Libia "non ci sono al momento le condizioni per un cessate il".(Di mercoledì 22 maggio 2019)